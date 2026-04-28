NIA की धड़ाधड़ छापेमारी, 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार; हटाए गए दो ADM...मतदान से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?

NIA Deployed In Bengal Before Voting: पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है. ऐसे में चुनाव को शांति से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में कई जगहों पर NIA की तैनाती की है.
Trending Photos
West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कल 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है. ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने राज्य में पहली बार राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की तैनाती की है. बता दें कि NIA की टीम बंगाल में अलग-अलग संवेदनशील जगहों पर निगरानी कर रही है.
बता दें कि बंगाल में 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग हुई थी. वोटिंग के बाद कई जगहों पर भारी मात्रा में बम मिले थे. ऐसे में चुनाव आयोग को शांति से अगले चरण की वोटिंग संपन्न करवाने के लिए NIA को तैनात करने का फैसला किया. इसके अलावा राज्य में CAPF की कुल 2343 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिसमें कोलकाता में 274, पूर्वी बर्धमान में 263 और हुगली में 236 कंपनियां तैनात हैं. वहीं इलेक्शन कमीशन ने दक्षिण 24 परगना और बीरभूम के 2 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को चुनाव संबंधी कर्तव्यों से हटा दिया गया है.
ये भी पढें- फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना; कहां तैनात होगा चौथा S-400?
बता दें कि दूसरे चरण के मतदान से पहले कोलकाता पुलिस और CRPF ने बाइक रूट मार्च किया. मैदान पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय बलों ने संयुक्त रूप से क्षेत्रों का निरीक्षण किया ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके और पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके. बता दें कि NIA की टीमें कोलकाता और बंगाल की कई जगहों पर अभियान चला रही हैं. एक टीम क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए फेमस गुलशन कॉलोनी पहुंच गई है, जबकि दूसरी टीम को बोंडेल गेट पर तैनात किया गया है.
ये भी पढ़ें- - काउंटिंग के बीच गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद भाजपा ने गंवाई सत्ता तो कहीं AIMIM का बजा डंका; देखें अपडेट
बता दें कि बंगाल में बीते दिनों पहले चरण के मतदान के बाद भांगर विधानसभा क्षेत्र से TMC कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से जांच के दौरान 79 देसी बम बरामद किए गए. इसके बाद से ही सेंसिटिव जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. इसको लेकर आतंकवादी रोधी एजेंसी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं बंगाल में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमों के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS),डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीमों की तैनाती की गई है, जो हर निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेंगे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.