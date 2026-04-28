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NIA की धड़ाधड़ छापेमारी, 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार; हटाए गए दो ADM...मतदान से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?


NIA Deployed In Bengal Before Voting: पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है. ऐसे में चुनाव को शांति से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में कई जगहों पर NIA की तैनाती की है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 28, 2026, 10:03 PM IST
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NIA की धड़ाधड़ छापेमारी, 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार; हटाए गए दो ADM...मतदान से पहले बंगाल में कैसे हैं हालात?

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कल 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है. ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने राज्य में पहली बार राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की तैनाती की है. बता दें कि NIA की टीम बंगाल में अलग-अलग संवेदनशील  जगहों पर निगरानी कर रही है. 

चुनाव से पहले NIA तैनात 

बता दें कि बंगाल में 23 अप्रैल 2026 को पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग हुई थी. वोटिंग के बाद कई जगहों पर भारी मात्रा में बम मिले थे. ऐसे में चुनाव आयोग को शांति से अगले चरण की वोटिंग संपन्न करवाने के लिए NIA को तैनात करने का फैसला किया. इसके अलावा राज्य में CAPF की कुल 2343 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिसमें कोलकाता में 274, पूर्वी बर्धमान में 263 और हुगली में 236 कंपनियां तैनात हैं. वहीं इलेक्शन कमीशन ने दक्षिण 24 परगना और बीरभूम के 2 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को चुनाव संबंधी कर्तव्यों से हटा दिया गया है.  

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NIA का अभियान 

बता दें कि दूसरे चरण के मतदान से पहले कोलकाता पुलिस और CRPF ने बाइक रूट मार्च किया. मैदान पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय बलों ने संयुक्त रूप से क्षेत्रों का निरीक्षण किया ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके और पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके. बता दें कि NIA की टीमें कोलकाता और बंगाल की कई जगहों पर अभियान चला रही हैं. एक टीम क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए फेमस गुलशन कॉलोनी पहुंच गई है, जबकि दूसरी टीम को बोंडेल गेट पर तैनात किया गया है.  

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TMC कार्यकर्ता के घर से मिले बम

बता दें कि बंगाल में बीते दिनों पहले चरण के मतदान के बाद भांगर विधानसभा क्षेत्र से TMC कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से जांच के दौरान 79 देसी बम बरामद किए गए. इसके बाद से ही सेंसिटिव जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. इसको लेकर आतंकवादी रोधी एजेंसी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं बंगाल में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमों के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS),डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीमों की तैनाती की गई है, जो हर निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेंगे.     

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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