चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी; अब मिलेंगे इतने पैसे
Election Commission Enhanced Remuneration: निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मतगणना कार्मिकों, माइक्रो ऑब्जर्वरों और अन्य अधिकारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:37 PM IST
Election Commission of India: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा फैसला लिया है और चुनाव से जुड़े तमाम कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ा दिया है. चुनाव आयोग ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मतगणना कार्मिकों, माइक्रो ऑब्जर्वरों और अन्य अधिकारियों के पारिश्रमिक को बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, सीएपीएफ कार्मिकों और सेक्टर अधिकारियों के मानदेय में भी बढ़ेतरी की गई है. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान या मतगणना ड्यूटी के लिए खाना और नाश्ते की दरों में भी वृद्धि की गई है.

अब किसको मिलेगा कितना पैसा?

चुनाव आयोग (ECI) की प्रेस रिलीज के अनुसार, सबसे ज्यादा मानदेय पीठासीन अधिकारियों (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) को मिलेगा और अब उन्हें रोजाना 500 रुपये दिए जाएंगे. इससे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हर दिन 350 रुपए मिलते थे. इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर को हर दिन 250 रुपये की जगह अब 400 रुपये मिलेंगे. काउटिंग असिस्टेंट को अब 450 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 250 रुपये थे. चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को 1000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें 200 रुपये हर दिन के हिसाब से मिलते थे.

 

