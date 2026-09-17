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चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: TMC का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज, ममता और ऋतब्रत गुट की बढ़ी मुश्किलें

चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का बड़ा फैसला लिया है. ममता बनर्जी और ऋतब्रत गुट के बीच जारी खींचतान के बीच आयोग की इस कार्रवाई के क्या सियासी मायने हैं, जानिए पूरी रिपोर्ट.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 17, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:32 PM IST
चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: TMC का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज, ममता और ऋतब्रत गुट की बढ़ी मुश्किलें
Image Credit: File Photo (तृणमूल कांग्रेस पर EC का बड़ा फैसला: पार्टी नाम और सिंबल फ्रीज, जानें ममता और ऋतब्रत गुट के सामने अब क्या हैं विकल्प)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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