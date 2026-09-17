/चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: TMC का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज, ममता और ऋतब्रत गुट की बढ़ी मुश्किलें

पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पार्टी के नाम और उसके आधिकारिक प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
चुनाव आयोग के इस कड़े कदम को ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों ही गुटों के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है. अब दोनों में से कोई भी गुट आगामी चुनाव में मौजूदा नाम और निशान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
पार्टी पर अपने वर्चस्व और खुद को असली तृणमूल कांग्रेस साबित करने के लिए दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने अपने-अपने दावे पेश किए थे. मामले की गंभीरता और आने वाले उपचुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग ने अंतरिम व्यवस्था के तहत नाम और प्रतीक को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का निर्णय लिया.
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार दोनों गुटों को 18 सितंबर 2026 की सुबह 11 बजे तक अपनी पसंद के तीन नाम और तीन चुनाव चिह्नों के विकल्प प्राथमिकता के आधार पर जमा करने होंगे. यदि वे चाहें तो नए नाम में अपनी मूल पार्टी का संदर्भ जोड़ सकते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी और डॉ. सुखबीर सिंह संधू की ओर से जारी यह आदेश 'सिंबल्स ऑर्डर 1968' के पैरा 15 के तहत अंतिम फैसला आने तक अस्थायी रूप से लागू रहेगा.
पार्टी में फूट के बाद चुनाव निशान जब्त करने का यह पहला मामला नहीं है. साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद के बाद पार्टी का 'बंगला' निशान फ्रीज कर दिया गया था. इसी तरह 2022 में शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चली तकरार के दौरान चुनाव आयोग ने 'धनुष-बाण' निशान पर रोक लगा दी थी.
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और खुद को असली पार्टी बताया है. आयोग के इस फैसले के बाद अब दोनों ही पक्षों को नए नाम और नए सिंबल के साथ चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा.