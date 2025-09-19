6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...दो महीने में 808 दलों पर चला चुनाव आयोग का चाबुक
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...दो महीने में 808 दलों पर चला चुनाव आयोग का चाबुक

Election Commission: चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों डी रजिस्टर्ड कर दिया है. एम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के नियम अनुसार बीते 6 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था. इससे पहले बीते महीने अगस्त में भी चुनाव आयोग 334 राजनीतिक पार्टियों को पंजीकरण से हटा चुका है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:44 PM IST
ECI: चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. देश में ऐसे सियासी पार्टियों जो सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर्ड हैं, लेकिन चुनावी मैदान से गायब रहते हैं, उन पर शिकंजा कस दिया है. चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त सियासी  पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है. आयोग के मुताबिक, नियम के अनुसार किसी भी सियासी पार्टी को 6 साल के भीतर कम से कम एक चुनाव लड़ना जरूरी होता है. लेकिन इन पार्टियों ने बीते 6 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है. लिहाजा इनको चुनाव आयोग अपनी लिस्ट से हटा रहा है. इससे पहले अगस्त महीने में भी 334 पार्टियों को लिस्ट से हटा दिया गया था. आयोग ने साफ किया है कि चुनावी सक्रियता न दिखाने वाले ऐसी पार्टियों को रजिस्टर में जगह नहीं दी जाएगी.

क्या कहता है नियम?

चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद डी रजिस्टर्ड इन पार्टियों के नाम पर अब कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है.  भारत में सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत होता है. जब कोई पार्टी रजिस्टर्ड होता है तो उसे चुनाव चिह्न, इनकम टैक्स छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं. लेकिन नियम यह भी है कि अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ता, तो उसे लिस्ट से हटा दिया जाता है.

दो महीने में 808 पार्टियों को लिस्ट से बाहर किया गया

इसी नियम के तहत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2019 से शुरू की गई व्यवस्था सुधार प्रक्रिया के तहत निष्क्रिय दलों को चिन्हित कर हटाने का अभियान चलाया है. पहले फेज (9 अगस्त 2025) में 334 पार्टियों को हटाया गया था. जबकि, दूसरे फेज (18 सितंबर 2025) में 474 पार्टियों को हटा दिया गया. इस तरह दो महीने में कुल 808 पार्टियों को लिस्ट से बाहर किया जा चुका है.

अब तीसरे फेज में 359 और पार्टियों की पहचान की गई है. इनमें कुछ ने पिछले तीन साल (2021-22, 2022-23, 2023-24) का वार्षिक लेखा-जोखा जमा नहीं किया, जबकि कुछ ने चुनाव तो लड़ा लेकिन खर्च का ब्योरा नहीं दिया. ये पार्टियां 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई हैं. वहीं, आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी पार्टियों को नोटिस जारी करें और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें. 

चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई

दूसरे चरण में कुल 474 राजनीतिक दलों को हटाया गया, जिनमें से सबसे ज्यादा 121 दल उत्तर प्रदेश से थे. अब तीसरे चरण में 359 पार्टियों को चिन्हित किया गया है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा 127 पार्टी उत्तर प्रदेश से हैं. 

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

Election Commission

