'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के के आरोपों पर पलटवार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पुरानी बोतल में नई शराब कहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 08, 2025, 08:29 PM IST
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?

EC Reply To Rahul Gandhi: राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं. गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग (Chunav Ayog) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनावों में हेराफेरी कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है. उनकी इस टिप्पणी के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनपर पलटवार करते हुए उन्हें पुरानी बोतल में नई शराब कहा है.

 

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Rahul Gandhi

