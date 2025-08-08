'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?

EC Reply To Rahul Gandhi: राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं. गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग (Chunav Ayog) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनावों में हेराफेरी कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है. उनकी इस टिप्पणी के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनपर पलटवार करते हुए उन्हें पुरानी बोतल में नई शराब कहा है.