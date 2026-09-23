/ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करो... CEC पर भड़कीं ममता, उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र पर हमला बताया

चुनाव आयोग के भीतर से आई एक खबर ने दिल्ली से लेकर राज्यों तक की सियासत में भूचाल ला दिया है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा किया है कि चुनाव आयोग के अंदर ही वोटर लिस्ट और कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव को लेकर अधिकारियों के बीच अनबन चल रही है. यह खबर सामने आते ही विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेर लिया है और वोट चोरी से लेकर लोकतंत्र पर खतरे तक के गंभीर आरोप लगा दिए हैं.
दरअसल, यह पूरा मामला वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम गायब होने और कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव से जुड़ा है. इसे लेकर विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि निष्पक्ष संस्थाओं को दबाया जा रहा है और चुनाव प्रक्रिया में धांधली की जा रही है. विपक्ष का सवाल है कि ऐसे में आने वाले चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाएंगे?
यह विवाद 'द इंडियन एक्सप्रेस' की 23 सितंबर की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद गरमाया. रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बताया कि कई बड़े और अहम फैसले उनसे पूछे बिना या उनकी मंजूरी लिए बिना ही कर दिए गए. इनमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और वोटर लिस्ट से नाम काटने जैसे बेहद अहम मामले शामिल थे.
दोनों आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नए वोटरों को जोड़ने के कुछ कदमों को नियमों के खिलाफ और गैर-कानूनी बताया. उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि अगर वोटर लिस्ट के डेटा का पूरा नियंत्रण दिल्ली में ही केंद्रित कर दिया गया, तो इससे राज्यों के चुनाव अधिकारियों की भूमिका खत्म हो जाएगी.
यह पूरा विवाद नए मतदाता के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले फॉर्म-6 में किए गए बदलावों से भी जुड़ा है. 16 मई को चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने फाइल पर बाकायदा यह नोट लिखा था कि फॉर्म-6 में सीधे बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' में संशोधन करना जरूरी होगा. उन्होंने सलाह दी थी कि इस प्रस्ताव को पहले केंद्र सरकार के पास भेजा जाना चाहिए. 19 मई को दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी इस राय का समर्थन किया था. इसके बावजूद, जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म-6 पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी घोषणा जोड़ दी गई. चुनाव आयुक्त संधू को इस बदलाव का पता खुद आयोग से नहीं, बल्कि 12 जुलाई को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबर से चला.
इन दोनों आयुक्तों ने 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के दौरान, यानी करीब 10 महीनों में, 14 बार लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई. सिर्फ 16 अप्रैल को ही उन्होंने चार बार ऐतराज जताया था. इन चिट्ठियों की कॉपियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और काम देख रहे उप चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गई थीं. दोनों आयुक्तों का मुख्य विरोध इस बात पर था कि आईटी सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हैं और वोटर लिस्ट के पूरे कंट्रोल को एक जगह केंद्रित किया जा रहा है.
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यह पूरा मामला बिहार से जून 2025 में शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा है. इस प्रक्रिया के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं. जब आयोग के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो जुलाई 2026 में दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग चिट्ठी लिखकर कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को भी आयोग के प्रशासनिक और आईटी ढांचे में किए जा रहे बदलावों की जानकारी दी.
राहुल गांधी ने भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा, "वोट चोरी भारतीय जनता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है और यह सीधे तौर पर हमारे संविधान पर हमला है. बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग ने मिलकर इसे अंजाम दिया है, जो कि देशद्रोह के समान है, इस मामले में न्याय जरूर होगा.'
भारतीय निर्वाचन आयोग पर लग रहे आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की.
ममता बनर्जी ने कहा, "यह बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला है. हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा. इस चुनाव आयुक्त को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उनके पास इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है. भाजपा को यह समझना होगा कि वे हमारे संविधान को बर्बाद नहीं कर सकते, वे लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते. वे भाजपा आईटी सेल के नाम पर अपने लोगों को ईआरओ (मतदाता पंजीकरण अधिकारी) के रूप में तैनात नहीं कर सकते, हमने जो बात पहले कही थी, वह अब सबके सामने खुलकर आ गई है. ज्ञानेश कुमार ने पुलिस का गलत इस्तेमाल किया है और भाजपा के साथ मिलकर पार्टी की मानसिकता वाले लोगों को तैनात करवाया है. इतना बड़ा घोटाला पहले कभी नहीं हुआ, अगर आपके अंदर जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है, तो आपको खुद अपनी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए, आपको तो फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए."
इस मामले में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, जम्मू-कश्मीर में हुए परिसीमन और लोकतंत्र पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए.
उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है. SIR का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा बनने से पहले भी हमें चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें थीं. हमारे लिए परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारा मानना था कि वह पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी और खामियों से भरी थी, जिसे केवल एक राजनीतिक दल और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही तैयार किया गया था. अब जो खुलासे सामने आए हैं, जिसमें आयोग के भीतर के आपसी मतभेद भी शामिल हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है. आयोग ने खुद जो बयान जारी कर मतभेदों की बात स्वीकार की है, वह इस बात पर मुहर लगाता है कि हालात ठीक नहीं हैं और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है. अगर लोगों का चुनावों से ही भरोसा उठ गया, तो फिर लोकतंत्र में क्या बचेगा? चुनाव ही लोकतंत्र की बुनियाद हैं, अगर जनता का भरोसा ही टूट जाएगा, तो लोग मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही क्यों लेंगे? मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के सदस्यों और भारत सरकार को इस पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है. अगर यह संविधान पर हमला नहीं है, तो फिर क्या है? राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे थे, अब हमें यह देखना होगा कि इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं.'
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बीच आंतरिक मतभेदों के खुलासे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अखिलेश यादव का कहना है कि, 'सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं. एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं. कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है. ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट मामले की खुद जांच करे.'
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर वोटर लिस्ट में इसी तरह हेरफेर चलता रहा, तो भारत 'बनाना रिपब्लिक' बनकर रह जाएगा. उन्होंने कहा 'आज हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव यानी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को ही खोखला करने की कोशिश की जा रही है. खुद चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने इस बात का खुलासा किया है कि वोटर लिस्ट के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रही है.' मुफ्ती ने आगे कहा 'भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है. प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर गर्व से इसे 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' बताते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि अगर बीजेपी की पसंद-नापसंद के हिसाब से ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और काटे जाते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सिर्फ एक 'बनाना रिपब्लिक' जैसा नजर आने लगेगा.'
इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग (ECI) ने रिपोर्ट के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किसी भी चुनाव आयुक्त ने आयोग के फैसलों पर कोई औपचारिक असहमति दर्ज नहीं कराई थी. जानकारों के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने कुछ बिंदुओं और प्रक्रियाओं को लेकर सवाल जरूर सामने रखे थे, लेकिन बाद में आयोग की बैठकों में उन पर आपसी विचार-विमर्श करके समाधान निकाल लिया गया था. ईसीआई सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के हर आधिकारिक फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के हस्ताक्षर होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं.