/ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करो... CEC पर भड़कीं ममता, उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र पर हमला बताया

उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है. SIR का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा बनने से पहले भी हमें चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें थीं. हमारे लिए परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारा मानना था कि वह पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी और खामियों से भरी थी, जिसे केवल एक राजनीतिक दल और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही तैयार किया गया था. अब जो खुलासे सामने आए हैं, जिसमें आयोग के भीतर के आपसी मतभेद भी शामिल हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है. आयोग ने खुद जो बयान जारी कर मतभेदों की बात स्वीकार की है, वह इस बात पर मुहर लगाता है कि हालात ठीक नहीं हैं और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है. अगर लोगों का चुनावों से ही भरोसा उठ गया, तो फिर लोकतंत्र में क्या बचेगा? चुनाव ही लोकतंत्र की बुनियाद हैं, अगर जनता का भरोसा ही टूट जाएगा, तो लोग मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही क्यों लेंगे? मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के सदस्यों और भारत सरकार को इस पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है. अगर यह संविधान पर हमला नहीं है, तो फिर क्या है? राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे थे, अब हमें यह देखना होगा कि इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं.'