चुनावी रैलियों और जनसभा को लेकर EC का बड़ा फैसला; जारी हुई नई गाइडलाइंस

नई दिल्लीः पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है. आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रचार से संबंधित पाबंदियों में बड़ी राहत दी है. नए निर्देशों के मुताबिक अब प्रत्याशी और कार्यकर्ता 20 की संख्या में डोर-टू-डोर कैंपेन कर सकेंगे. आइये आपको बताते हैं आयोग ने सियासी दलों को और कौन-कौन सी राहत दी हैं...

-पार्टी या पार्टी के उम्मीदवार अब 1000 लोगों के साथ बैठक कर सकेंगे. इसमें स्थानीय एसडीएम के दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखना होगा.

-11 फरवरी, 2022 तक किसी भी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

-डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है. इस दौरान कोरोना उचित व्यवहार का पूरा ध्यान रखना होगा.

The Commission has now granted relaxation for political parties to the extent that indoor meetings of a maximum of 500 persons (instead of existing 300 persons) or 50% of the capacity of the hall or the prescribed limit set by SDMA is allowed, the official statement of ECI reads pic.twitter.com/3PArODK1ns

— ANI (@ANI) January 31, 2022