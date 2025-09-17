अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, बिहार चुनाव से होगी शुरुआत
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, बिहार चुनाव से होगी शुरुआत

EVM New Rule: आगामी बिहार विधानसभा से पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 17, 2025, 05:09 PM IST
Election Commission New Guidelines: बीते दिन विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे. आगामी बिहार विधानसभा से पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक EVM में अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी, इसके अलावा सीरियल नंबर भी प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा और इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव में होगी.

 

अपडेट जारी है...

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

election commission new guidelines

अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
