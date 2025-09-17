अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, बिहार चुनाव से होगी शुरुआत

EVM New Rule: आगामी बिहार विधानसभा से पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी.
Election Commission New Guidelines: बीते दिन विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए थे. आगामी बिहार विधानसभा से पहले चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक EVM में अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी, इसके अलावा सीरियल नंबर भी प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा और इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव में होगी.
ECI revises guidelines to make EVM Ballot Papers more readable. Starting from Bihar, EVMs to have colour photographs of candidates for the first time. Serial number to also be displayed more prominently@ECISVEEP pic.twitter.com/1wSKYVr82y
