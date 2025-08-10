शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला था? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग ने पूछा 'प्रूफ दिखाइए'
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला था? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग ने पूछा 'प्रूफ दिखाइए'

Rahul Gandhi Vote Chori Claim: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि Vote Chori हमारे लोकतंत्र पर Atom Bomb है. उन्होंने जिस शकुन रानी का नाम लेते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, अब आयोग ने उसका प्रूफ मांग लिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:56 PM IST
एक तरफ INDIA अलायंस डिनर मीटिंग कर आगे की चुनावी तैयारियों में जुटा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग से मोर्चा ले लिया है. पिछले दिनों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शकुन रानी का जिक्र किया था. राहुल का दावा है कि शकुन ने दो बार वोट डाला है. वह लगातार चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाए जा रहे हैं. अब आयोग की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है. जी हां, कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल से अपने दावों और आरोपों की जांच के लिए जरूरी दस्तावेज देने को कहा है. 

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस सांसद को नई दिल्ली में 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों की जांच के बाबत यह पत्र भेजा है. इस लेटर में कहा गया है कि आपने (राहुल गांधी) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप जो भी कागजात दिखा रहे हैं वो सब दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से है. आपने कहा है कि यह चुनाव आयोग का डेटा है. आपने कहा है कि मतदान अधिकारी के रिकॉर्ड के अनुसार शकुन रानी ने दो बार वोटिंग की है. 

दो बार नहीं, एक बार ही

ECI कार्यालय के अनुसार, जब शकुन रानी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो सिर्फ एक बार वोटिंग की थी. दो बार नहीं, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में आपसे (राहुल) अनुरोध है कि वे सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि शकुन रानी या किसी और ने दो बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके. 

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवापुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि वहां 1,00,250 वोटों की चोरी की गई. पांच तरीकों से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए. 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए, 4132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और 33,692 नए वोटर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए.

पढ़ें: पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर

उन्होंने कहा था कि 'वोट चोरी' सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है. राहुल ने यहां तक कह दिया कि देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा और सजा जरूर मिलेगी. अब यह मुद्दा राजनीतिक रूप से गरमाने भी लगा है.

पढ़ें: कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?

