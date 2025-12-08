जनता ने तो SIR फॉर्म भर दिया अब राजनीतिक दल जमा कराएं ये जरूरी दस्तावेज, चुनाव आयोग ने मांगी जानकारी

ECI ask parties constitution: चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं के बाद अब राजनीतिक दलों से अपने कागज जमा कराने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त सियासी पार्टियों के अध्यक्ष के नाम पत्र लिखकर उनसे अपनी-अपनी पार्टी के संविधान की कॉपी को जल्द से जल्द जमाकर कराने को कहा है. क्या कुछ लिखा है आयोग के पत्र में आइए आपको बताते हैं.

अपने-अपने पार्टी संविधान की कॉपी उपलब्ध कराए: EC

1. निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को पत्र भेजा है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. पत्र में कहा गया है कि सभी पार्टियों को अपने पार्टी संविधान (Party Constitution) की प्रति आयोग को उपलब्ध कराना जरूरी है.

3. यह नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A(1) और 29A(5) के अंतर्गत आता है.

4. पार्टी रजिस्ट्रेशन के समय नियम, विनियम, उद्देश्य और पार्टी का संविधान देना अनिवार्य है.

5. पार्टी संविधान लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, उद्देश्यों -प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिसे पार्टी सदस्यों और जनता को पता होना चाहिए.

ये भी पढ़ें- 12 राज्यों में SIR खत्म होने में 72 घंटे बाकी, क्या और बढ़ेगी डेडलाइन? बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा

6. निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों के संविधान अपलोड करता है, ताकि कोई भी उन्हें देख सके.

7. हर पार्टी को अपने संविधान में किए गए प्रत्येक संशोधन (amendments) की प्रति भी समय-समय पर आयोग को भेजनी होती है.

8. यह भी कहा गया है कि पार्टी अपनी वेबसाइट पर भी संशोधित और नवीनतम संविधान अपलोड करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

9. आयोग ने सभी पार्टियों से कहा है कि वे 30 दिनों के अंदर अपने नवीनतम और अद्यतन (updated) संविधान की प्रति ईसीआई को भेजें.

चुनाव आयोग के इस पत्र पर अभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं.