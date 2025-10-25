Advertisement
सच्चा है या... बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया बड़ा आदेश

EC on AI Content: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता मैदान में उतर चुके हैं. ऐसे में एआई कंटेंट के सहारे राजनीतिक दल किसी तरह का उल्लंघन या दुरुपयोग न करें, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग ने नियम सख्त कर दिए हैं.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:26 AM IST
Bihar Election AI Content: बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह के अफवाह और एजेंडा को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है. चुनाव प्रचार तेज होते ही आयोग ने एआई (आर्टिफशल इंटेलिजेंस) से बनाई गई प्रचार सामग्री से जुड़े नियम काफी सख्त कर दिए हैं. हां, अब कोई भी कुछ भी नहीं दिखा या सुना सकेगा. फैक्ट गलत हुआ तो 3 घंटे के भीतर शिकंजा भी कसा जा सकेगा. कुछ घंटे पहले ही निर्देश जारी करते हुए आयोग ने एआई कंटेंट के उपयोग संबंधी नए नियम जारी किए. 

1. चुनाव आयोग ने ऐसी सामग्रियों पर 'एआई-जनरेटेड', 'डिजिटल रूप से तैयार' या सिंथेटिक कंटेंट जैसे आसानी से पढ़े और समझे जा सकने वाले लेबल को अनिवार्य कर दिया है. इसमें भी आयोग ने कहा है कि दिखाई देने वाली सामग्री में यह लेबल कम से कम 10 प्रतिशत कवर करे यानी इतना छोटा न लिखें कि वह पढ़ने में न आए या उसे समझा ही न जा सके. अगर ऑडियो कंटेंट है तो शुरुआत के 10 सेकेंड में बताना होगा. 

2. वैसे, लेबल वाला नियम 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू है, अब आयोग ने लेबल का आकार और समय निर्धारित कर दिया है. सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर लागू इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि एआई से तैयारी सामग्री के लिए मेटाडेटा या संबंधित कैप्शन में इसे बनाने वाली जिम्मेदार संस्था का नाम बताना होगा.

3. इसमें ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन या फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो गैरकानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उसकी सहमति के बिना इस तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो जिससे मतदाताओं के गुमराह होने या धोखा देने की संभावना हो.

4. आयोग ने यह भी दोहराया है कि आदेश मिलने पर तीन घंटे की समय सीमा के भीतर सामग्री हटानी होगी.

5. ECI ने कहा है कि पार्टियों को सभी एआई से बने प्रचार सामग्रियों के आंतरिक रिकॉर्ड रखने होंगे, जिसमें क्रिएटर की डीटेल और टाइमस्टैम्प शामिल है जिससे चुनाव आयोग के मांगने पर सत्यापन किया जा सके. 

पढ़ें: क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? बिहार में पीएम को देख कांग्रेस ने उछाला सवाल

 

दरअसल, एआई का उपयोग तमाम क्षेत्रों में बढ़ रहा है. नेता भी अपने चुनाव प्रचार में नरैटिव तैयार करने, पुरानी बातों को वीडियो फॉर्मेट में अपने पक्ष में दिखाने के लिए एआई का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. पिछले दिनों कांग्रेस ने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें पीएम मोदी की मां को दिखाया गया था तो काफी बवाल हो गया. 

पढ़ें: बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही भाजपा, कांग्रेस ने दागा सवाल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

