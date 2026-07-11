/इस राज्य के SIR के ड्राफ्ट रोल में कट गए 30% लोगों के नाम, EC का चला चाबुक, आखिर क्यों हुआ ऐसा?

Special Intensive Revision: केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में चुनाव आयोग के एक फैसले ने हर तरफ हलचल मचा दी है. शुक्रवार को जारी हुई नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अचानक लगभग 29.7% यानी करीब एक-तिहाई वोटर्स के नाम साफ कर दिए गए हैं. चुनावी इतिहास में ड्राफ्ट स्टेज पर नाम हटाए जाने की यह देश में अब तक की सबसे बड़ी दर है.
वोटर लिस्ट के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की निगरानी कर रहे सीनियर अधिकारियों ने इस चौंकाने वाले आंकड़े के पीछे की मुख्य वजह इस केंद्र शासित प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था और यहां काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को बताया है.
प्रशासन के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश (UT) की कुल आबादी लगभग 6.8 लाख है, जिसमें से करीब 3 लाख लोग बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं और लगातार अपनी जगहें बदलते रहते हैं.
अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वोटर लिस्ट से नाम कटने की सबसे बड़ी वजह लोगों का अपने पते पर न मिलना रहा:
- एब्सेंट/अनट्रेसेबल (22.5%): बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) ने जब रजिस्टर्ड पतों पर कई बार विजिट किया, तो ये लोग वहां मौजूद नहीं मिले.
- परमानेंटली शिफ्टेड (4.6%): ये वे लोग हैं जो नौकरी बदलने या किसी अन्य कारण से हमेशा के लिए यह इलाका छोड़ चुके हैं.
- मृत्यु (1.7%): रजिस्टर्ड वोटर्स की मौत हो जाने के कारण नाम हटाए गए.
- डुप्लिकेट वोटर (0.6%): जिनका नाम एक से अधिक पोलिंग बूथ या जगहों पर दर्ज था.
- अन्य कारण (0.2%): कुछ तकनीकी व अन्य कमियों के चलते हटाए गए.
इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4.28 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से केवल 3 लाख (70.3%) लोगों ने ही 4 जून को खत्म हुए वेरिफिकेशन के दौरान अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया था. बाकी लोगों का अता-पता न मिलने के कारण फिलहाल उनके नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं.
हालांकि, प्रशासन ने साफ किया है कि यह अंतिम सूची नहीं है. जिन लोगों के नाम इस लिस्ट से कट गए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. वे 'दावे और आपत्ति' (Claims & Objections) के तय समय के भीतर जरूरी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा, नए वोटर्स भी 'फॉर्म 6' भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. सभी सुधारों के बाद, अंतिम वोटर लिस्ट 11 अगस्त, 2026 को पब्लिश की जाएगी.