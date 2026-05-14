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Hindi Newsदेशदेश में SIR के तीसरे फेज का आ गया शेड्यूल, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया

देश में SIR के तीसरे फेज का आ गया शेड्यूल, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया

चुनाव आयोग के अनुसार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में SIR करने का निर्देश दिया गया है. SIR के तीसरे चरण में तीन केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर सभी जगह मतदाता सूची तैयार की जाएगी. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 14, 2026, 03:40 PM IST
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SIR PROCESS
SIR PROCESS

देशभर में मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने आखिरकार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में Special Intensive Revision (SIR) शुरू करने का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया तीसरे चरण के तहत शुरू की जा रही है. इसका कार्यक्रम जनगणना की चल रही हाउस लिस्टिंग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि इन दोनों कामों में लगी फील्ड मशीनरी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके. 

चुनाव आयोग ने बताया कि SIR के तीसरे चरण में देश के लगभग सभी हिस्सों को कवर किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है. इस इलाकों का मौसम अभी इस काम में रुकावट बन रहा है. जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊंचाई वाले तथा बर्फ से ढके इलाकों में मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद इन राज्यों में SIR का शेड्यूल जारी किया जाएगा. 

ये है 19 राज्यों की लिस्ट

  • ओडिशा
  • मिजोरम
  • सिक्किम
  • मणिपुर
  • दादर नागर हवेली एवं दमन दीव
  • उत्तराखंड
  • आंध्र प्रदेश
  • अरुणाचल प्रदेश
  • हरियाणा
  • चंडीगढ़
  • तेलंगाना
  • पंजाब
  • कर्नाटक
  • मेघालय
  • महाराष्ट्र
  • झारखंड
  • दिल्ली
  • नगालैंड
  • त्रिपुरा

इस अभियान के तहत 3.94 लाख से अधिक BLO घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे. इस प्रक्रिया में उनकी सहायता 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट करेंगे, जिन्हें अलग-अलग पार्टियों की ओर से नियुक्त किया गया है. चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

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ECI ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे हर मतदान केंद्र पर BLA की तैनाती करें, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बनी रहे और किसी भी प्रकार की शिकायत या भ्रम की स्थिति न बने.

पहले दो चरणों में 13 राज्य हुए थे कवर

चुनाव आयोग के अनुसार SIR के पहले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था. इन चरणों में 6.3 लाख से अधिक BLOs और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 9.2 लाख BLAs ने हिस्सा लिया था. आयोग का दावा है कि इस व्यापक अभियान का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके.

मतदाता सूचियों का SIR तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश को कवर करेगा. जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊपरी इलाकों/बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर विचार करने के बाद इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR होने का बाद में ऐलान होगा. 

SIR पर विवाद भी हुए

देश में SIR का पहला चरण कुछ ही राज्यों में चलाया गया था. बिहार में यह 2025 में जून से सितंबर के बीच हुआ था. दूसरे चरण की शुरुआत पिछले साल ही 27 अक्तूबर से हुई थी. इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य थे. यूपी और बंगाल इसमें प्रमुख था, जहां प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद भी हुए. यूपी में एसआईआर के तहत 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं. वहीं बंगाल में 83 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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