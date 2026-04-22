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बाहर से लाए गए सभी पार्टी वर्कर बाहर निकलें... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी खींची गई 'लक्ष्मण रेखा'

बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं. शराबबंदी के साथ-साथ कुछ मामलों को छोड़कर रात में बाइक चलाने पर पाबंदी होगी. इसके अलावा, आयोग ने वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले से बाहरियों को 'आउट' करने का सख्त रूल लागू कर दिया है. प्रत्याशियों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींची गई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:52 AM IST
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चुनाव आयोग के जागरुकता कार्यक्रम की तस्वीर.
चुनाव आयोग के जागरुकता कार्यक्रम की तस्वीर.

वैसे तो, चुनाव आयोग ने टीएमसी को सुनाते हुए काफी पहले कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में इस बार इलेक्शन भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे... इसी कड़ी में रूल के तहत बाहर से लाए गए सपोर्टरों और पार्टी वर्करों के लिए बड़ा आदेश दिया गया है. प्रत्याशियों के लिए 'सीमा' तय करने के साथ-साथ बाइक और शराब पर भी पाबंदी लगा दी गई है. 

हां, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 को पूरी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है, 'सभी पॉलिटिकल पदाधिकारी, पार्टी वर्कर और सपोर्टर, जो संबंधित चुनाव क्षेत्र के वोटर नहीं हैं और जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्हें कैंपेन का समय खत्म होने पर तुरंत चुनाव क्षेत्र छोड़ना होगा.' 

अफसरों ने 'पार्टीबाजी' की, तो एक्शन

यह टाइम मतदान खत्म होने के लिए तय समय से 48 घंटे पहले शुरू हो जाता है. आयोग ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी अफसर की तरफ से कोई भी ढिलाई, गलत व्यवहार, पार्टीबाजी या नाकामी को गंभीरता से लिया जाएगा. साथ ही कानून और गलती की गंभीरता के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी.'

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प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'

निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया है कि 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग वाले दिन सुबह 6 बजे से शाम को चुनाव खत्म होने तक कोई भी प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएगा. यह आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है. चुनाव के दौरान अपनी विधानसभा में ही सभी प्रत्याशियों को रहना होगा और किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी में शामिल नहीं हो सकते. आयोग की कोशिश है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, मतदाता निडर होकर मतदान कर सकें. इसके लिए हर प्रत्याशी को पहल करनी होगी.

बाइक पर बैन, लेकिन इन्हें नहीं

पहले चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले बाइक या स्कूटर चलाने पर पाबंदी लगी तो कन्फ्यूजन हो गया. शाम 6 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी है. अब आयोग ने ऑर्डर को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि कुछ मामलों में छूट है. जैसे- स्विगी/जोमैटो/होम डिलीवरी/ट्रांसपोर्ट ऐप/ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए छूट होगी. हालांकि, बाइक चला रहे व्यक्ति को आईकार्ड अपने पास रखना होगा.

96 घंटे की तगड़ी शराबबंदी

अक्सर आरोप लगते हैं कि वोटिंग से पहले नोट बांटे जाते हैं या शराब परोसी जाती है. इसकी संभावना खत्म करने के लिए बंगाल में 96 घंटे के लिए कड़ी शराबबंदी की गई है. इस फैसले से कारोबारी नाराज हैं. पहले यह रोक 48 घंटे के लिए होती थी. आयोग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि बंगाल में अप्रैल के महीने में दारू की बिक्री काफी बढ़ने की संभावना थी. 

पढ़ें: मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी का गंभीर आरोप

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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