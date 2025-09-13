देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Advertisement
trendingNow12920471
Hindi Newsदेश

देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने देशभर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए शेड्यूल भविष्य में निर्धारित किया जाएगा.

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

Election Commission: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने का फैसला लिया है. इसके लिए शेड्यूल आने वाले समय मे तय किया जाएगा. इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार (जहां SIR की प्रकिया जारी है) को छोड़कर सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर SIR के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है. आयोग ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी SIR के लिए 1 जनवरी 2026 को क्वालीफाइंग तारीख तय की गई है. इसके तहत तैयारियों के समन्वय के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई.

अश्विनी उपाध्याय की याचिका

चुनाव आयोग ने कोर्ट मे जानकारी अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका के जवाब में दी है. अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो देश के विभिन्न राज्यों में नियमित अंतराल पर SIR कराए.

Add Zee News as a Preferred Source

वोटर लिस्ट का रिवीजन, EC का अधिकार

आयोग ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि इस मसले पर कोर्ट के निर्देश या दखल की जरूरत नहीं है. आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को तैयार करना/ उसका रिवीजन करना और चुनाव कराना उसका अधिकार है. मतदाता सूची की शुद्धता कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी को आयोग बखूबी समझता है. इलेक्शन कमीशन को जनप्रतिनिधत्व कानून के सेक्शन 21(3)  और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल के रूल 25 के मुताबिक SIR कराने का आयोग को विधायी अधिकार है. SIR किस तरह से कराया जाए, कितनी समयसीमा में कराया जाए, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग का विशेषाधिकार बनता है. इसमे किसी कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Election Commission

Trending news

'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
;