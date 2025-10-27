'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC बोले-हमारा कोई टकराव नहीं

Election Commission: पश्चिम बंगाल की मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता डॉ. शशि पांजा ने एसआईआर की आलोचना की है. शशि ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित कदम है और इसके जरिए एनआरसी को पिछले दरवाजे से प्रवेश प्रवेश करवाया जा रहा है. टीएमसी मंत्री ने भाजपा पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए भारत के चुनाव आयोग से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप को लेकर घेरा है. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारी की तरफ से एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ किसी भी तरह के मदभेद से साफ मना कर दिया गया है.

चुनाव आयोग पर सवाल

पांजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'भाजपा झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि, तृणमूल ने कभी नहीं कहा कि मृत मतदाताओं के नाम सूची में बने रहने चाहिए'. एसआईआर के विरोध का कारण पांजा ने अनावश्यक जल्दबाजी को बताते हुए भाजपा पर सवाल भी उठाए हैं. ममता की मंत्री का कहना है कि अगर 2024 की मतदाता सूची सही थी, तो अब यह बदलाव क्यों? एसआईआर कुछ और नहीं बल्कि एनआरसी के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश है.

एसआईआर के विरोध में रैली

तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार नवंबर के पहले हफ्ते में कोलकाता में एक विशाल एसआईआर विरोधी रैली आयोजित की जाएगी. पश्चिम बंगाली की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता होंगी. दूसरी तरफ अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही सीएम बनर्जी ने कहा था कि वह मतदाता सूची संशोधन के बाद किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम काटे जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, मुस्लिम नुमाइंदगी कम होने पर भी झलका गुस्सा

ज्ञानेश कुमार ने दी नसीहत

पश्चिम बंगाल सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा एसआईआर पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जवाब सामने आया है. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सोमवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की सभी अटकलें काल्पनिक हैं. इतना ही नहीं आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा 'संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अनुसार अपना कार्य करती हैं'. ज्ञानेश कुमार की तरफ से चुनाव आयोग को अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने का बात कहते हुए सभी राज्यों की सरकारों द्वाराअपना कर्तव्य निभाने की बात भी कही गई है.