/चुनाव आयुक्त को ही चला गया SIR का नोटिस, विदेश सचिव सहित कई IAS अधिकारियों के नाम भी लिस्ट में शामिल

दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान कई मौजूदा और पूर्व IAS अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं. कुछ अधिकारियों के नाम पिछली SIR सूची से मैप नहीं हुए, जबकि कुछ के नाम या माता-पिता के नाम में अंतर पाया गया है. चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस मिला है.
जिन अधिकारियों के नाम पिछली SIR सूची से मैप नहीं हुए हैं, उनमें विदेश सचिव विक्रम मिसरी, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला शामिल हैं. इसके अलावा मत्स्य पालन सचिव अभिलक्ष लिखी, उनकी पत्नी और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में सचिव सुकृति लिखी, उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा और भूमि संसाधन सचिव नरेंद्र भूषण को भी नोटिस जारी किया गया है.
SIR के दौरान कई रिटायर्ड नौकरशाहों और अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, JNU के पूर्व कुलपति और UGC के चेयरमैन मामिडाला जगदीश कुमार, पूर्व पशुपालन सचिव अलका उपाध्याय और पूर्व उपभोक्ता मामले सचिव रोहित कुमार सिंह शामिल हैं. पूर्व CISF महानिदेशक नीना सिंह, पूर्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन के नाम भी नोटिस पाने वालों की सूची में हैं.
इन सभी अधिकारियों के नाम दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के न्यू मोती बाग मतदान केंद्र की सूची में शामिल हैं. इस इलाके में कई वरिष्ठ नौकरशाहों के सरकारी आवास हैं. इस मतदान केंद्र पर कुल 593 लोगों को अलग-अलग कारणों से नोटिस जारी किए गए हैं. व्यय सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम को नाम में गड़बड़ी के कारण नोटिस मिला है. पूर्व IAS अधिकारी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के. संजय मूर्ति को माता-पिता के नाम में अंतर को लेकर नोटिस भेजा गया है.
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रविवार (20 सितंबर) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा का नाम भी उन 33 लाख मतदाताओं में शामिल है, जिन्हें SIR के तहत पात्रता साबित करने के लिए नोटिस जारी किए जाने हैं.