वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रह गए चुनाव, कैसे बने कमाई का जरिया?

सोमवार को जैसे ही विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होंगे, एक दिलचस्प आर्थिक खेल भी अपने अंजाम पर पहुंच जाएगा. अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट पर दांव लगाने वालों के बीच करीब 26 मिलियन डॉलर (लगभग 247 करोड़ रुपये) की रकम बांटी जाएगी. ये रकम उन लोगों में बांटी जाएगी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों का सही अनुमान लगाया होगा. पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए ये दांव अब नतीजों के करीब आते-आते काफी तेज हो गए हैं.

देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में फिलहाल सबसे ज्यादा पैसा तमिलनाडु चुनाव पर लगा है, जहां 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम दांव पर है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर 5 मिलियन डॉलर से अधिक, केरल पर करीब 4 लाख डॉलर, असम पर 1.8 लाख डॉलर और पुडुचेरी पर लगभग 19 हजार डॉलर की बाजी लगी हुई है. अगर इन दांवों के रुझानों को देखें तो तस्वीर कुछ हद तक साफ नजर आती है.

किस राज्य में किस पार्टी पर ज्यादा दांव?

तमिलनाडु में DMK को भारी बढ़त (88%) मिलती दिख रही है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मामूली बढ़त (53%) हासिल है. केरल में ज्यादातर लोग कांग्रेस (75%) पर दांव लगा रहे हैं, हालांकि यहां अप्रैल से CPM के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है. असम में लगभग पूरा भरोसा BJP (98%) पर है, जबकि पुडुचेरी में AINRC के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन (86%) को बढ़त मिलती दिख रही है.

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भारत में ऐसे प्रेडिक्शन मार्केट की इजाजत नहीं, ऐसे लेते हैं हिस्सा

भारत में कानूनन ऐसे प्रेडिक्शन मार्केट्स की अनुमति नहीं है. लेकिन पॉलीमार्केट जैसे प्लेटफॉर्म, जो क्रिप्टोकरेंसी और विकेंद्रीकृत तकनीक पर आधारित हैं, तकनीकी रूप से भारतीय यूजर्स को VPN और क्रिप्टो के जरिए इसमें भाग लेने का मौका देते हैं. वैसे भी, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स भारत में ही हैं. हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ अनजान पॉलीमार्केट वॉलेट्स जिनके नाम 'कालीन भैया' जैसे भारतीय संदर्भ वाले थे, कंपनियों की कमाई से जुड़े दांव में बार-बार जीत रहे थे, जिससे सवाल भी खड़े हुए.

कई बार स्पेशलिस्ट पर भी भारी पड़ते हैं प्रेडिक्शन

दरअसल, प्रेडिक्शन मार्केट का पूरा मॉडल 'लोगों की अपनी समझ' पर आधारित होता है. अमेरिका में ऐसे प्लेटफॉर्म काफी लोकप्रिय हैं. पॉलीमार्केट के अलावा आयोवा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, कलशी, प्रेडिक्टइट और मैनिफोल्ड जैसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. मान्यता यह है कि जब बड़ी संख्या में लोग अपने पैसे के साथ किसी नतीजे पर भरोसा जताते हैं, तो वह अनुमान कई बार विशेषज्ञों से भी ज्यादा सटीक हो सकता है. हालांकि, ये हमेशा सही नहीं होते. 2016 में ब्रेक्जिट और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मामले में ये प्लेटफॉर्म्स बड़ी चूक कर चुके हैं.

कैसा होता है पॉलीमार्केट के काम करने का तरीका?

पॉलीमार्केट का काम करने का तरीका शेयर बाजार जैसा है, लेकिन यहां शेयर नहीं बल्कि नतीजों की खरीद-फरोख्त होती है. हर सवाल के लिए 'Yes' या 'No' के शेयर बनाए जाते हैं, जिनकी कीमत 0 से 1 डॉलर के बीच होती है. यही कीमत उस घटना की संभावना भी दर्शाती है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी विकल्प का 'Yes' शेयर 75 सेंट का है, तो इसका मतलब है कि बाजार उसे 75% संभावना वाला मान रहा है. यूजर्स किसी भी समय अपने शेयर बेचकर बाहर निकल सकते हैं, और कीमतें मांग और आपूर्ति के हिसाब से बदलती रहती हैं. तय समय आने पर नतीजा घोषित होता है. सही अनुमान लगाने वालों को हर शेयर के बदले 1 डॉलर मिलता है, जबकि बाकी की रकम डूब जाती है.

चुनावी माहौल की दिलचस्प झलक दिखाते प्रेडिक्शन मार्केट

मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस कीमत पर दांव लगाया था. जैसे एक यूजर 'orangexyz' ने तमिलनाडु में TVK के सबसे ज्यादा सीटें जीतने पर 11 सेंट प्रति शेयर की दर से 80,000 से ज्यादा शेयर खरीदे हैं. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो उसे नौ गुना से ज्यादा फायदा हो सकता है. वहीं 'Asphaleios' नाम के यूजर ने DMK पर 87 सेंट के भाव से करीब 28,000 शेयर खरीदे हैं. अगर DMK जीतती है, तो उसे करीब 15% का सीमित मुनाफा होगा. कुल मिलाकर, ये प्रेडिक्शन मार्केट्स न सिर्फ चुनावी माहौल की दिलचस्प झलक देते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि लोग अपने पैसे के साथ किस नतीजे पर कितना भरोसा जता रहे हैं.

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