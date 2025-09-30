Advertisement
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा महायुति गठबंधन? एकनाथ शिंदे ने सब कर दिया एकदम क्लियर

BMC elections: महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर महायुति में सीटों को लेकर आए दिन तनाव की खबरें आती रहती हैं. इन सबके बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आगामी  बीएमसी चुनावों को लेकर बहुत कुछ साफ कर दिया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 30, 2025, 09:54 AM IST
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा महायुति गठबंधन? एकनाथ शिंदे ने सब कर दिया एकदम क्लियर

Eknath Shinde On BMC elections: मुंबई के आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन में खींचतान चल रही है. बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को लेकर सीटों के बंटवारों को लेकर खूब सारी खबरें सामने आती रहती हैं. जैसे-जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहा है. बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं. क्या बीजेपी सब कुछ कंट्रोल करेगी या महायुति गठबंधन टूट जाएगा? अब इन तमाम सस्पेंस को एकनाथ शिंदे ने खत्म करते हुए कहा है कि सीट बंटवारे में उम्मीदवार की योग्यता सबसे बड़ी होगी न कि पार्टी की ताकत. महायुति की एकजुट जीत ही असली लक्ष्य है. 

योग्यता होगी सीट बंटवारे का आधार
शिंदे ने रविवार को शिवसेना के शाखा प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति गठबंधन में शिवसेना को पूरा सम्मान मिलेगा. महायुति में बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं. शिंदे ने कहा "हमारी प्राथमिकता है कि महायुति एकजुट होकर बीएमसी में जीत हासिल करे. सीटों की गिनती से ज्यादा जरूरी है कि सही और काबिल उम्मीदवार मैदान में उतरें,"

बीजेपी बनेगी बिग ‌ब्रदर?
शिंदे ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि बीजेपी को 'बिग ब्रदर' बनाने की कोई मंशा नहीं है, बल्कि गठबंधन की एकता सर्वोपरि है. इसके साथ ही शिंदे ने बताया कि शिवसेना लोकसभा क्षेत्रवार बैठकें कर रही है, ताकि जनवरी 2026 तक होने वाले बीएमसी चुनावों की तैयारियां पुख्ता हो सकें.उन्होंने शाखा प्रमुखों से कहा, "लोगों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें. मुंबई की जनता काम करने वालों को पसंद करती है."

बीजेपी का 'मिशन 150', शिंदे कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव
बीजेपी के मुंबई प्रमुख अमीत साटम ने हाल ही में दावा किया कि महायुति 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी. मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी 'मिशन 150' पर काम कर रही है, जबकि शिंदे की शिवसेना 90-100 सीटों की मांग कर रही है. लेकिन शिंदे ने साफ किया कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण गठबंधन की एकता और योग्य उम्मीदवारों का चयन है. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, "चुनाव हारने के बाद ये लोग ईवीएम, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को दोष देते हैं.हमारा फोकस जनता के लिए काम करना है."

बीएमसी पर लहराएगा भगवा: शिंदे का दावा
शिंदे ने आत्मविश्वास जताया कि बीएमसी पर भगवा झंडा जरूर लहराएगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022-2024 तक उनकी सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने को कहा.

शिंदे गुट के लिए अग्निपरीक्षा
बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा दांव है. भारत की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जे की जंग में महायुति की एकजुटता विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.शिंदे का बयान गठबंधन में एकता का संदेश देता है.अब देखना यह है कि सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा. वैसे यह चुनाव शिंदे गुट के लिए अग्निपरीक्षा जैसे ही है. जब उनकी लड़ाई ठाकरे परिवार से होगी.

