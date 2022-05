Electric Buses: बढ़ती महंगाई देख इस प्रदेश ने डीजल-CNG से की तौबा! 1500 इलेक्ट्रिक बसों का दिया ऑर्डर

Electric Buses in Delhi: दुनिया में पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इससे आम लोगों के साथ ही सरकारों का बजट भी बिगड़ा हुआ है. हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अब डीजल और सीएनजी से चलने वाली बसों से ही तौबा कर लिया है.