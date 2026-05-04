काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर चुनाव आयोग बोला- जनरेटर हैं ना...

West Bengal Result 2026: आज 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा है. हालांकि ऐलान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो कई इलाकों में जान-बूझकर बिजली कटवा सकती है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के लिए यह साजिश की जी सकता ही. हालांकि उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है. बंगाल CEO मनोज अग्रवाल का बयान, कहा 'हम क्यों काटेंगे बिजली'.

नतीजों की गिनती शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को चुनाव शुरू होने से पहले आरोप लगाया कि राज्य के कुछ हिस्सों में जान-बूझकर बिजली काटी जा रही है और TMC कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे उन स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पूरी तरह से चौकस रहें, जहां वोट रखे गए हैं.

क्या कहा ममता बनर्जी ने?

एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें हुगली के सेरामपुर, नदिया के कृष्णानगर, बर्दवान के आउसग्राम और कोलकाता के क्षुदीराम अनुशीलन केंद्र जैसे इलाकों से रिपोर्ट मिली हैं. इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वहां चरणबद्ध तरीके से बिजली काटी जा रही है, CCTV कैमरे बंद किए जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर-बाहर गाड़ियों की आवाजाही देखी गई है.

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चुनाव आयोग ने दिया जवाब

हालांकि मुख्यमंत्री के बयान पर चुनाव आयोग का भी बयान आया है. आयोग की तरफ से कहा गया कि हम आखिर ऐसा क्यों करेंगे. बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल ने उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर, वे कहते हैं, बिजली कटना चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है. यह बिजली विभाग का काम है. मैंने बिजली विभाग से लगातार बिजली सप्लाई देने का अनुरोध किया है. जनरेटर भी उपलब्ध हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी.'

तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था- CEC

इसके अलावा मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा,'हर जगह इंतजाम एक जैसे हैं; कोई भी काउंटिंग सेंटर संवेदनशील या गैर-संवेदनशील नहीं है, यहां तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है. CAPF के अलावा, सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस भी तैनात है. हर तरह के इंतजाम किए गए हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं है.'