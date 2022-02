अमित शाह का सपा पर निशाना, बोले- साइकिल की सवारी की तो UP से गायब हो जाएगी बिजली

लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने रविवार को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर हमला करते हुए कहा कि अगर साइकिल की सवारी की तो फिर से उत्तर प्रदेश (UP) से बिजली गायब हो जाएगी. बलिया जिले (Ballia District) की बांसडीह और महराजगंज जिले (Maharajganj District) की फरेंदा विधान सभा क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'पहले जब ताजिया-मुहर्रम होता था, तो उत्तर प्रदेश में बिजली आती थी लेकिन परशुराम जयंती, श्रीराम नवमी, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में बिजली (Electricity) गायब रहती थी.'

अमित शाह ने सपा को घेरा

अमित शाह (Amit Shah) ने भीड़ से पूछा क्या ये सही है? और जवाब हां में मिलने पर शाह ने मतदाताओं (Voters) को सचेत किया, 'अगर साइकिल की सवारी की तो फिर से बिजली उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से गायब हो जाएगी.' उल्लेखनीय है कि साइकिल (Cycle) समाजवादी पार्टी (SP) का चुनाव चिन्ह (Election Symbol) है. शाह ने जिन क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया वहां छठे चरण में 3 मार्च को मतदान (Voting) होगा.

पीएम और सीएम की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की सरकारों के कार्यों की सराहना करते हुए भाजपा (BJP) नेता ने कहा कि 'पहले गरीब (Poor) के घर में बीमारी आती थी तो पूरा परिवार ऋण (Loan) के बोझ के नीचे दब जाता था लेकिन अब मोदी जी देश में हर गरीब परिवार की बीमारी दूर करने के लिए 5 लाख रुपये तक का खर्चा उठा रहे हैं.'

'सपा और बसपा का सूपड़ा साफ'

अमित शाह ने कहा कि पांचवें चरण (Fifth Phase) का मतदान हो रहा है और चार चरण का हो चुका है. उन्होंने सवाल किया कि आप सबको चार चरण का परिणाम (Result) जानना है क्‍या. फिर कहा कि इन चार चरणों में उप्र की जनता ने सपा (SP) और बसपा (BSP) का सूपड़ा साफ कर दिया है और इन चरणों की जनता ने 300 से अधिक सीटें (Seats) डालने के लिए नींव डाल दी है और भव्य इमारत बनाने का कार्य आपको करना है.

भाजपा सरकार के कामों का किया बखान

उन्होंने दलितों (Dalits), पिछड़ों (Backward) और हर वर्ग के लोगों के पक्ष में भाजपा सरकार (BJP Government) के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि हमने बहुत से कल्‍याण किए हैं और लोगों के हक के लिए वादे (Promises) भी किए हैं. शाह ने कहा कि निषाद जो एक लाख रुपये की नाव खरीदेगा उसे 40 हजार रुपये उप्र सरकार (UP Government) देगी. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश ने 'काफी सारी चीजों में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाया. उनके शासन में डकैती (Robbery) में उत्तर प्रदेश नंबर वन था, लूट (Loot) में उत्तर प्रदेश नंबर वन था, हत्या (Murder) में उत्तर प्रदेश नंबर वन था और बलात्कार (Rape) के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन था.'

कानून व्यवस्था पर विपक्ष को घेरा

योगी शासन में कानून व्यवस्था (Law And Order) की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि आज अतीक अहमद (Atique Ahmed), मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari), आजम खान (Azam Khan), ये सब जेल में हैं. उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि गलती से भी अगर आपने साइकिल की सवारी की, तो क्या ये जेल (Jail) में रहेंगे? उन्होंने दावा किया कि ये लोग जेल में तभी रहेंगे जब आप लोग तीन सौ पार वाली कमल की सरकार बनाओगे. शाह ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश को माफियाओं-बाहुबलियों (Mafia-Bahubalis) से मुक्त करना है, तो ये सिर्फ भाजपा की सरकार (BJP Government) कर सकती है. महराजगंज की सभा में केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) भी मौजूद थे.

