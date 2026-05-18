शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

कर्नाटक के कोडगु जिले स्थित मशहूर डुबारे एलीफेंट कैंप में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. यहां घूमने आई चेन्नई की 33 वर्षीय महिला पर्यटक की हाथियों के बीच हुई अचानक हिंसक भिड़ंत में मौत हो गई. घटना उस वक्त हुई जब कैंप में मौजूद पर्यटक हाथियों को नहलाते हुए देख रहे थे. इस हादसे में मृतक महिला की पहचान ज्युनेश के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह घूमने के लिए डुबारे कैंप पहुंची थीं और बाकी पर्यटकों की तरह हाथियों को करीब से देख रही थीं. इसी दौरान ‘कंचन’ नाम के हाथी ने दूसरे हाथी ‘मार्तंड’ पर अचानक हमला कर दिया.

कंचन और मार्तंड के बीज देखते ही देखते जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया. वहां मौजूद महावतों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हाथियों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हाथियों की भिड़ंत के दौरान एक हाथी का संतुलन बिगड़ गया और वह महिला के ऊपर जा गिरा. इसके बाद अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि उठने की कोशिश में हाथी ने महिला को कई बार कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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A woman tourist who was bathing an elephant at Dubare camp In Kodagu, Karnataka, was killed when two elephants suddenly started to fight.कर्नाटक के डुबारे कैंप में दर्दनाक हादसा

हाथियों की लड़ाई के बीच महिला पर्यटक की मौत pic.twitter.com/RtGqJVe53j cool guy (@coolguygondgb) May 18, 2026

पर्यावरण मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

घटना के बाद पूरे कैंप में सन्नाटा छा गया. वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित हाथियों का व्यवहार भी हर समय पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता.

पिछले दिनों कई हाथियों से जुड़े हादसे सामने आए

ईश्वर बी. खंड्रे ने साफ निर्देश दिए कि पर्यटकों को हाथियों के बेहद करीब जाने, उन्हें छूने, खाना खिलाने, नहलाने या बहुत पास खड़े होकर फोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही कैंप में मौजूद सभी वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया गया है. देश में हाल के महीनों में हाथियों से जुड़े हादसों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. पिछले महीने छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला था. वहीं मार्च में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के पास एक बुजुर्ग महिला की भी हाथी के हमले में मौत हो गई थी.

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