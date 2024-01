Elon Musk News: धरती पर सबसे ज्यादा लेकिन... UN में भारत की पोजीशन पर एलन मस्क की बड़ी डिमांड

Elon Musk India UNSC: टेस्ला के संस्थापक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है. उन्होंने UNSC की आलोचना करते हुए कहा कि इस समूह में भारत के पास स्थायी सीट न होना समझ से परे है.

मस्क एक अमेरिकी-इजरायली बिजनसमैन माइकल आइजेनबर्ग की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे. माइकल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक बयान पर भारत का जिक्र किया था. दरअसल, UN चीफ ने अफ्रीका के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया तो विरोध में माइकल ने कहा कि 'और भारत के बारे में क्या कहेंगे?' उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मौजूदा यूएन को भंग कर दिया जाए और नए, असली नेतृत्व के साथ यह फिर अस्तित्व में आए.

At some point, there needs to be a revision of the UN bodies.

Problem is that those with excess power don’t want to give it up.

India not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on Earth, is absurd.

Africa collectively should…

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2024