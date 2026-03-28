इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे 28 पर उतरा इंडिगो का प्लेन

Indigo Plane Emergency Landing: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की है. हालांकि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है.
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Emergency Landing at Delhi IGI: दिल्ली हवाई अड्डे पर एक विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की गई है. अग्निशमन विभाग के मुताबिक, सभी सुरक्षित हैं और किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. फायर ब्रिगेड विभाग को इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुबह 10:53 बजे सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया.
जानकारी के मुताबिक हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विशाखापटनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर मिली. दावा है कि विमान के इंजन फेल होने की आशंका के चलते रनवे 28 पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी गई थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस विमान में 161 के करीब यात्री सवार थे, लैंडिंग के तुरंत बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
A flight made an emergency landing at Delhi Airport. According to the fire department, all are safe and no damage has been reported. The fire department received information about the emergency landing at 10:53 AM and immediately dispatched fire tenders. The flight landed safely:… pic.twitter.com/y60JZ1I9pQ
— IANS (@ians_india) March 28, 2026
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