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इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे 28 पर उतरा इंडिगो का प्लेन

Indigo Plane Emergency Landing: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की है. हालांकि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:08 PM IST
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इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे 28 पर उतरा इंडिगो का प्लेन

Emergency Landing at Delhi IGI: दिल्ली हवाई अड्डे पर एक विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की गई है. अग्निशमन विभाग के मुताबिक, सभी सुरक्षित हैं और किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. फायर ब्रिगेड विभाग को इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुबह 10:53 बजे सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं. विमान सुरक्षित रूप से उतर गया.

जानकारी के मुताबिक हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विशाखापटनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर मिली. दावा है कि विमान के इंजन फेल होने की आशंका के चलते रनवे 28 पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी गई थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस विमान में 161 के करीब यात्री सवार थे, लैंडिंग के तुरंत बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

खबर अपडेट की जा रही है

 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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