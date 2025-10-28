DNA: मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बनता जा रहा भारत?

EMI Trap: EQUATED MONTHLY INSTALLMENT यानी EMI. बड़े शहरों ही नहीं बल्कि अब छोटे शहरों में भी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए EMI लेना एक ट्रेंड बन गया है.

क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बिकने वाले I-PHONES में से 25 प्रतिशत EMI पर खरीदे जाते हैं. यानी सिर्फ फोन खरीदने के लिए लोग कर्ज लेने से नहीं चूकते. इसी तरह आज की तारीख में 26 प्रतिशत जोड़े शादी करने के लिए लोन लेते हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसे कपल्स के परिवारों के पास पैसा नहीं होता. लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेश में हनीमून मनाने के लिए ये कपल्स EMI पर लोन लेते हैं. आजकल ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है कि महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने के लिए भी लोग EMI वाला कर्ज लेते हैं. ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए लोन लेने वालों में 85 प्रतिशत महिलाएं और तकरीबन 15 प्रतिशत पुरुष होते हैं. ई-कॉमर्स यानी वेबसाइट्स और एप से शॉपिंग में तकरीबन 40 प्रतिशत हिस्सा ऐसी खरीदारी का होता है जो EMI आधारित होती है.

एप्स पर भी मिल जाता है लोन

एक वक्त था जब लोन सिर्फ बैंक से मिलता था लेकिन अब एप्स तक से लोन मिल जाता है. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एप से मिलने वाले लोन की ब्याज दर 18 से 24 प्रतिशत तक होती है. यानी सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए मिडिल क्लास कर्ज के जाल में फंस जाता है. कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक लोन को उतारने के लिए या EMI को देने के लिए लोगों को दूसरा लोन लेना पड़ जाता है.

यानी ऐशो-आराम के लिए इस्तेमाल की जा रही EMI का ये मॉडल लोगों को कर्ज में जाल में फंसाता जा रहा है. जानकारों का मानना है कि इस जाल से बचने के लिए लोगों को वित्तीय अनुशासन अपनाना चाहिए.

वित्तीय मामलों के जानकार कहते हैं कि अनावश्यक खरीदारी के लिए EMI आधारित लोन नहीं लेने चाहिए . अगर छुट्टी या किसी लग्जरी के लिए कर्ज लेना भी है तो ये तय करें कि आप कितने वक्त में इस कर्ज को चुकाएंगे. एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं अगर कोई शख्स अपनी आमदनी का 30 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा EMI में देता है तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ यानी आमदनी-खर्च का हिसाब ठीक नहीं है.

बचत को भी प्लान करना जरूरी

अगर आप EMI पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले विचार करें क्या वाकई EMI पर पैसा लेना जरूरी है या नहीं. अगर आप EMI वाला लोन ले चुके हैं तो पूरी प्लानिंग करें कि ये लोन आप कितनी जल्दी चुकाएंगे और उसी हिसाब से अपनी बचत को भी प्लान करें. EMI की बात हो रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारी जिंदगी में EMI की एंट्री भौतिकतावाद की वजह से हुई है.

EMI पर कर्ज लेने की परंपरा बड़े पैमाने पर अमेरिका में शुरू हुई थी. 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद जब आम जीवन में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो लोग मशीन खरीदने के लिए EMI पर कर्ज लेने लगे थे. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब मशीनों का प्रचलन तेजी से बढ़ा तो EMI का दायरा भी बढ़ने लगा. जो यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया.

अगर आप EMI पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले विचार करें क्या वाकई EMI पर पैसा लेना जरूरी है या नहीं. अगर आप EMI वाला लोन ले चुके हैं तो पूरी प्लानिंग करें कि ये लोन आप कितनी जल्दी चुकाएंगे और उसी हिसाब से अपनी बचत को भी प्लान करें.