/थाली खाली, खजाना खाली... किश्तों पर राशन का सामान खरीदने को मजबूर ईरानी, क्या वाकई जंग जीत रहा है ईरान?

DNA on Inflation in Iran: भले ही पिछले 100 दिनों से ज़्यादा समय से ईरान युद्ध के मैदान में टिका हुआ है. लेकिन अर्थव्यवस्था ईरान की भी तबाह हो गई है. हथियारों के मामले में वो अमेरिका को तुरंत जवाब दे रहा है. लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई है. हालात ये है कि लोग राशन के बिल का भुगतान भी किस्तों में कर रहे हैं. सोचिए, एक परिवार राशन पर खर्च का इंतज़ाम सबसे पहले करता है..लेकिन ईरान में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक महीने की अपनी कमाई से वहां के लोग राशन का भी पूरा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं.