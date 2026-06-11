/थाली खाली, खजाना खाली... किश्तों पर राशन का सामान खरीदने को मजबूर ईरानी, क्या वाकई जंग जीत रहा है ईरान?

DNA on Inflation in Iran: भले ही पिछले 100 दिनों से ज़्यादा समय से ईरान युद्ध के मैदान में टिका हुआ है. लेकिन अर्थव्यवस्था ईरान की भी तबाह हो गई है. हथियारों के मामले में वो अमेरिका को तुरंत जवाब दे रहा है. लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई है. हालात ये है कि लोग राशन के बिल का भुगतान भी किस्तों में कर रहे हैं. सोचिए, एक परिवार राशन पर खर्च का इंतज़ाम सबसे पहले करता है..लेकिन ईरान में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक महीने की अपनी कमाई से वहां के लोग राशन का भी पूरा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं.
ईरान के बड़े सुपरमार्केट में खाने-पीने के सामान अब 4 से 8 महीने की किस्तों में बेचे जा रहे हैं. आम तौर पर लोग फ्रिज, टीवी और महंगे मोबाइल का भुगतान अलग-अलग EMI में करते हैं. लेकिन ईरान में सबसे ज़रूरी चीज़ यानी राशन के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़ रहा है. लोगों की कमाई कम हो गई है जबकि खाने-पीने के दाम में ज़बरदस्त उछाल आया है.
युद्ध के बाद खाद्य तेल की कीमत में 430% का इज़ाफा हुआ है. इसी तरह चावल की कीमत में 287% की बढ़ोतरी हुई है. चिकन के दाम में 191% की वृद्धि हुई है जबकि अंडे की कीमत में 345% का इज़ाफ़ा हुआ है. सब्जियां भी महंगाई से बची नहीं हैं. आलू 300% और टमाटर 200% महंगा हुआ है.
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— Zee News (@ZeeNews) June 10, 2026
पिछले साल दिसंबर में ईरान के लोगों का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के कारण ही शुरू हुआ था. युद्ध की शुरुआत के बाद सरकार के ख़िलाफ़ लोगों का ग़ुस्सा तो नहीं फूट रहा लेकिन वो परेशान हैं कि इतनी महंगाई में उनका गुज़ारा कैसे और कब तक चल पाएगा.
ईरान के साथ जारी जंग के दौरान हथियार कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र को भारी फायदा हो रहा है. अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के शेयरों में तेजी आई है और राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी कारोबारी हलकों में युद्ध की वजह से नए सौदों और मुनाफे की चर्चा जोरों पर है. इस वजह से जहां ट्रंप और उनके देश की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ खलीफा के लोग रोजमर्रा का खाना भी EMI पर खा रहे हैं.
ईरान के शासक वर्ग और सत्ताधारी गिरोह के लिए युद्ध अपनी सत्ता बचाने का साधन बन गया है, लेकिन आम नागरिक इसके सबसे भारी दाम चुकाने को मजबूर हैं. कुल मिलाकर इस जंग से वैश्विक स्तर पर कुछ शक्तियां सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, वहीं तेहरान की गलियों में परिवार राशन की थैलियां भी किस्तों में खरीदने के लिए मजबूर हैं. अब इस संकट का समाधान क्या निकलेगा, यह तो भविष्य ही तय कर पाएगा.