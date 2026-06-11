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थाली खाली, खजाना खाली... किश्तों पर राशन का सामान खरीदने को मजबूर ईरानी, क्या वाकई जंग जीत रहा है ईरान?

DNA on Iran War: थाली खाली, खजाना खाली... ईरान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां के लोग किश्तों पर राशन का सामान खरीदने को मजबूर हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान वाकई जंग जीत रहा है?

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 02:10 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:10 AM IST
थाली खाली, खजाना खाली... किश्तों पर राशन का सामान खरीदने को मजबूर ईरानी, क्या वाकई जंग जीत रहा है ईरान?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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