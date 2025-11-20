Advertisement
Punjab News: लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, टोल प्लाज के पास चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

पंजाब के लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की सूचना है. जानकारी के मुताबिक, लाडोवाल टोल प्लाज के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं. एनकाउंटर की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा फोर्स लेकर मौके पर पहुंच रहे हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:24 PM IST
Encounter between terrorists and police in Punjab Ludhiana: पंजाब के लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की सूचना है. जानकारी के मुताबिक, लाडोवाल टोल प्लाज के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां चलीं. एनकाउंटर की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे. साथ ही दूसरे थानों से भी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई. 

पुलिस को कैसे मिला आतंकियों का इनपुट?

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि बुधवार को 3 आतंकी हथगोले के साथ पकड़े गए थे. उनसे हुई पूछताछ में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के 2 आतंकियों का इनपुट मिला था. सूत्रों के मुताबिक, दोनों आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे. 

फायरिंग में 2 संदिग्ध आतंकी हुए घायल

कमिश्नर के अनुसार, इस टिप के बाद लुधियाना पुलिस ने टोल प्लाजा के पास घेराबंदी की. खुद को घिरता देख संदिग्ध आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसका पुलिस टीम ने भी जवाब दिया. इस फायरिंग में दोनों संदिग्ध आतंकी घायल हो गए. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोनों आतंकियों को तय जगहों पर हथगोलों से हमला करने का टास्क सौंपा गया था. लेकिन इससे पहले कि वे वारदात कर पाते, पुलिस के हाथों धरे गए.

