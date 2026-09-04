/बडगाम में आतंकियों ने बरसाईं गोलियां, जवानों ने कर दिया काम तमाम; एक ढेर, AK47 बरामद

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के यूसमर्ग इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है. मौके से एक AK-47 राइफल और जंग में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया गया है. इलाके में सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है. सूत्रों ने बताया कि इलाके में कम से कम एक और आतंकवादी के होने की आशंका है, इसलिए आस-पास के जंगलों में सघन तलाशी अभियान जारी है. अब तक सुरक्षा बलों को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है.
सेना की चिनार कोर के मुताबिक, खुफिया जानकारी की बुनियाद पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने यूसमर्ग के ऊपरी जंगलों में स्थित अशदार गली इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था. उन्होंने आगे बताया कि अभियान के दौरान सतर्क जवानों को संदिग्ध गतिविधि नजर आई. सुरक्षाबलों ने जब संदिग्धों को चुनौती दी तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया. गोलीबारी की पहली घटना कल देर शाम हुई थी. रात के दौरान ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, जिसके बाद सुबह होते ही सुरक्षाबलों ने अभियान दोबारा शुरू किया.
Jammu and Kashmir: One terrorist was neutralised during a joint search operation launched by the Indian Army, Jammu and Kashmir Police and the CRPF in Ashdar Gali, Budgam
One AK rifle and other war-like stores were recovered. The search operation is in progress: Indian Army's… pic.twitter.com/ClAAM3v3sv
— ANI (@ANI) September 4, 2026
पहली बार आमना-सामना 3 सितंबर को देर शाम हुआ. ऊंचे इलाकों में गश्त कर रहे 10 पैरा कमांडो के सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी. चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई. घेराबंदी को मजबूत करने और अंधेरे का फायदा उठाकर किसी के भागने से रोकने के लिए 53 राष्ट्रीय राइफल्स, J&K पुलिस (जिसमें स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप के जवान भी शामिल थे) और CRPF की अतिरिक्त टुकड़ियां तेजी से मौके पर पहुंचीं.
यूसमर्ग, बडगाम जिले में लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक खूबसूरत पहाड़ी घास का मैदान है, जो श्रीनगर से लगभग 47 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है. पीर पंजाल पर्वतमाला में मौजूद यह जगह घने चीड़ और देवदार के जंगलों, अल्पाइन घास के मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है. ऊपरी इलाकों और अशदार गली जैसे क्षेत्रों में घने जंगल, खड़ी ढलानें, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके और सीमित रास्ते हैं. ये स्थितियां आतंकवादियों को प्राकृतिक रूप से छिपने की जगह देती हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौतियां भी पैदा करती हैं. कम दृश्यता, मुश्किल रास्ता, ऊंचाई से घात लगाकर हमले का खतरा, और घेराबंदी बनाए रखते हुए पकड़े जाने से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़ना.
इससे पहले जम्मू के कनाचक सेक्टर में BSF ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके भारत में घुसे एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी गुरुवार सुबह हुई. BSF की 44वीं बटालियन के जवान बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) सोहन के पास तैनात थे. उन्होंने एक व्यक्ति को भारतीय सीमा में आते देखा और उसे पकड़ लिया. उसकी पहचान नजीर के रूप में हुई है. वह पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल नजीर से पूछताछ की जा रही है. जांच की जा रही है कि वह गलती से सीमा पार कर भारत आया था या जानबूझकर घुसा था. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसका मकसद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाना तो नहीं था.
जम्मू बॉर्डर पर इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं. पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान से आने वाले कई घुसपैठियों को BSF ने पकड़ा या मार गिराया है.
25 मार्च को रामगढ़ सेक्टर में एक बुजुर्ग पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया था. पूछताछ में उसके गलती से सीमा पार करने की बात सामने आई थी.
गणतंत्र दिवस से पहले BSF ने 61 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ को मार गिराया था. वह चेतावनी के बावजूद भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा था.
इससे पहले अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ BSF ने कार्रवाई की थी.