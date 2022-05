Ghaziabad: पुलिस ने 2 एनकाउंटर में दुजाना गैंग के 2 गैंगस्टर्स को किया ढेर, एक ने सिटी SP पर चलाई थी गोली

Ghaziabad Encounter: यूपी (UP) के जिला गाजियाबाद स्थित मधुबन इलाके में पुलिस ने दुजाना गैंग के दो इनामी बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया. दरअसल मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गोली सिटी एसपी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी थी. जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी इस तरह दोनों की कहानी खत्म हो गई.