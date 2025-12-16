जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, पुलिस-सुरक्षाबलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा; ऑपरेशन जारी

Terrorist Encounter Underway in JK Udhampur: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के दूरदराज जंगल वाले गांव सोआन मजालता में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है. जानें पूरी खबर.
Udhampur gunfight Policeman killed: जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है. मिली जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. पुलिस और सुरक्षाबलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है और ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है. ये मुठभेड़ उधमपुर में कल रात से जारी है. सुरक्षाबल लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस बल इस ऑपरेशन में सक्रिय रूप से शामिल हैं ताकि आतंकियों को बेअसर किया जा सके.
सोन मजालता में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़
सोमवार को उधमपुर के सोन मजालता में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक दूर-दराज के जंगल वाले गांव में हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है और एक आतंकवादी घायल हुआ है. अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी बंद हो गई है, लेकिन इलाके को कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं.
तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी
उन्होंने बताया कि पहाड़ी जिले के मजालता इलाके के सोन गांव में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन से जुड़े तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने कहा कि पुलिस को दूर के गांव में आतंकवादियों के बारे में सटीक इनपुट मिलने के बाद उनसे संपर्क किया गया. अधिकारी ने कहा, "पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की संयुक्त टीम सेना और CRPF के साथ काम पर है."
आतंकवादियों को खत्म करने के लिए फोर्स भेजी गई
इसके पहले एक अन्य पोस्ट में, IGP ने कहा था, "एक बहुत छोटी SOG टीम ने आतंकवादियों से मुठभेड़ की अंधेरे और खतरनाक इलाके के कारण जंगल की तलाशी में रुकावट आई है." अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर शाम करीब 6 बजे घेरे हुए गांव में हुआ और कुछ देर तक चला, जिसमें SOG का एक जवान घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई. उन्होंने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक आतंकवादी भी घायल हुआ है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रात के लिए रोक दिया गया है और मंगलवार को सुबह होते ही फिर से शुरू किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि इलाके की घेराबंदी मजबूत करने और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए फोर्स भेजी गई है.
