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'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; पायलट के अलर्ट के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप

मुंबई से बेंगलुरु जा रहे एक एअर इंडिया विमान का इंजन बीच हवा में बंद हो गया. इसके बाद पायलट ने रेडियो पर PAN PAN का इमरजेंसी अलर्ट दिया. गनीमत रही कि इस विमान की आपत लैंडिंग सुरक्षित तरीके से करा ली गई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:52 PM IST
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'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; पायलट के अलर्ट के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप

AIR India News: हवाई यात्रा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. मुंबई से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उसका इंजन हवा में ही बंद हो गया. बताया जा रहा है कि इसके तुरंत बाद पायलट की ओर से रेडियो पर PAN PAN का इमरजेंसी अलर्ट दिया गया. हालांकि, इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग सफलतापूर्वक करा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. 

दरअसल, इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और इसको बेंगलुरु में लैंड करना था. घटना गुरुवार की है, जब AI 2812 को उड़ान भरनी थी. विमान को सुबह के 2.05 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन इसने 2.15 बजे उड़ान भरी. विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद 2.35 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लौट आया.  

पायलट ने दिया इमरजेंसी अलर्ट 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेकऑफ के दौरान पायलट ने एक आवाज सुनी थी और उसे चिंगारियां नजर आईं. पायलट ने तुरंत अपनी सूजबूझ का इस्तेमाल करते हुए PAN PAN का इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया और टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर वापसी हुई. जांच में पाया गया कि विमान का इंजन 2 बंद हो गया था. 

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मुंबई एयरपोर्ट पर लगी आग 

जहां एक ओर एअर इंडिया के विमान के इंजन बंद होने की जानकारी सामने आई है, तो उधर मुंबई एयरपोर्ट पर आग लगने की खबर है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की 4-मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई. BMC की मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB), पुलिस और वार्ड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं. मुंबई फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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