DNA: आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'?

DNA Analysis: DNA मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत करप्शन की लंका में लगी उस आग से करेंगे. जिसकी लपटें पूरे देश में फैल गईं. मगर उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं? अगर आपका सौ रुपये का नोट पानी में भींग जाता है तो आप क्या करते हैं? अगर सौ रुपये का नोट कहीं कट जाता है? या फट जाता है? तो आप क्या करते हैं? भींगे हुए नोट को आप सुखाते होंगे. कटे-फटे नोट को किसी तरह चलाने का जुगाड़ करते होंगे. मगर पटना की एक महिला ने आधी रात को करोड़ों रूपये के नोट को आग में जला दिया. बिलकुल सही सुना आपने. एक महिला ने करोड़ों के नोट को अपने हाथों से जला दिया. उसने इतने नोट जलाए कि जले हुए नोटों से घर के सारे नाले जाम हो गए.नाले की सफाई कर नोट निकालने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया गया.

सोचिए जिस देश में सौ रूपये के नोट को चलाने के लिए लोग सारे जुगाड़ लगा देते हैं. वहां ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों के नोटों में आग लगा देते हैं लेकिन जिस महिला ने करोड़ों के नोट को फूंक दिया उसने ये काम गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करने के लिए नहीं किया. उसने ये काम इसलिए नहीं किया कि उसकी अमीरी इतिहास में यादगार हो जाए. उसने करोड़ों के नोट इसलिए जलाए ताकि भ्रष्टाचार के कुबेरों की लिस्ट में उसके परिवार का नाम ना आए, ताकि कानून के पंजे की पकड़ में आने से वो अपने इंजीनियर पति को बचा सके. हमारे देश में एक आम आदमी रोजाना 600 रुपये भी नहीं कमा पाता, लेकिन यहीं पर,अगर कोई एक मिनट में करोड़ों रुपये के नोट अपने हाथों से जला दे तो हैरान होना लाजिमी है. आपको पता है, भारत में औसतन एक आम आदमी की कमाई हर दिन 518 से 562 रुपये तक ही है.

इस देश में हर 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 200 से 400 रुपये के बीच है. देश में आधे से ज़्यादा मध्यम वर्ग की सालाना आय साढ़े सात लाख रुपये से भी कम है. साढे 7 लाख रुपये सालाना कमाने वाले मिडिल क्लास के लोग जब 40 साल लगातार कमाएंगे और इनमें से एक भी रुपये खर्च नहीं करेंगे, सभी रुपये जमा करेंगे. तब जाकर वे 3 करोड़ रूपये जमा कर सकते हैं और पटना में एक इंजीनियर के परिवार को करोड़ों रुपये जलाने में 3 मिनट भी नहीं लगते. जिस देश में 90 से 95 प्रतिशत लोग 3 करोड़ रुपये जमा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. उस देश में एक महिला करोड़ों रुपये को अग्नि में स्वाहा कर देती है. वो भी उस बिहार में, जहां गरीबी और आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है. जहां 34 प्रतिशत से ज्यादा यानी 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं. जिनकी हर महीने की आमदमी छह हजार रूपये से भी कम है. वहां पर बबली राय नाम की महिला ना सिर्फ करोड़ों रुपये फूंक देती हैं, बल्कि लाखों रुपये की गड्डी को पानी की टंकी में फेंक देती है.

मित्रों, ये बबली राय बिहार सरकार के एक इंजीनियर की धर्मपत्नी हैं. इंजीनियर का नाम विनोद राय है, जो बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता हैं. जो मधुबनी और सीतामढ़ी में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रभारी हैं, पटना में रहते हैं, आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU को पता चला कि विनोद राय कैश लेकर पटना पहुंच रहे हैं. अधिकारी उनके घर पर पहुंचे, वे नहीं मिले, रात का वक्त था, विनोद राय की पत्नी बबली ने मोर्चा संभाला, बबली राय ने बताया कि वो घर पर अकेली है, वो किसी को घर के अंदर जाने नहीं देंगी. EOU की टीम घर के बाहर ही बैठ गई. बबली राय ने गेट बंद किया. रात करीब 2 बजे के करीब EOU की टीम को कुछ जलाने की दुर्गंध आने लगी. अधिकारियों ने खिड़की-दरवाजे से झांकने की कोशिश की. मगर कुछ पता नहीं चला. सुबह सवा पांच बजे EOU की टीम घर के अंदर दाखिल हुई. तब पता चाला कि बबली राय ने रात भर नोटों की गड्डियां जलाई थी. दस्तावेजों को फूंका था और आग लगाकर उसे टॉयलेट के जरिए बहाने की कोशिश की थी.

EOU की टीम को पांच-पांच सौ के जले हुए नोट मिले हैं. पानी की टंकी में से करीब 39 लाख 50 हजार रूपये के नोट मिले, जो पॉलिथिन में रखे हुए थे. 52 लाख रुपये की बरामदगी हो गई थी और बाकी छानबीन चल रही है इसके अलावा 26 लाख रुपये की ज्वेलरी, बीमा के कागजात मिली है. कुल मिलाकर विनोद राय के पास करीब-करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का पता चला है. ये विनोद राय उसी बिहार का सरकारी इंजीनियर है, जहां पर कई बार कंट्रैक्ट पर काम करने वाले जूनियर इंजीनियरों को समय पर सैलरी नहीं मिलती. दिसंबर और जनवरी के महीने में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देरी से मिली थी. पांच महीने पहले पथ निर्माण विभाग के एक इंजीनियर की एक दिन की सैलरी इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि वो एक बैठक में शामिल नहीं हुआ था. उसी बिहार में विनोद राय जैसा इंजीनियर काले धन का कुबेर बना बैठा है.

मित्रों, जब किसी के घर से 100 करोड़ रुपये निकलता है तो ये एक साधारण नौकरीपेशा की एक हजार से पंद्रह सौ साल की कमाई होती है. मित्रो, आज शनिवार है. भगवान शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है. वो अगर सुख समृद्धि देते हैं तो दंडित भी करने में समय नहीं लगाते. शनि की कठोर दृष्टि पड़ने पर क्या होता है, वो सिर्फ बिहार के पटना में नहीं दिखा बल्कि कर्नाटक में एक विधायक पर भी उनकी वक्रदृष्टि पड़ी है. कांग्रेस के चित्रदुर्ग से विधायक हैं केसी वीरेंद्र, केसी वीरेंद्र के घर पर जब प्रवर्तन निदेशालय के अफसर पहुंचे तो नोटों की गड्डी देखकर उनके होश उड़ गए. छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 12 करोड़ रुपए कैश और 6 करोड़ की गोल्ड ज्वैलरी मिली. साथ ही एक करोड़ की फॉरेन करेंसी भी बरामद की है, चार गाड़ियां भी जब्त की गई हैं. केसी वीरेद्र का गोवा में कैसिनो का कारोबार है. विधायक को सिक्किम से गिरफ्तार कर लिया गया है.

आठ दिन पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस के ही विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर पर रेड पड़ी थी. तब ED के अफसरों ने डेढ़ करोड़ रूपये कैश. पौने सात किलो गोल्ड की ज्वेलरी और बिस्किट बरामद किया था. बैंक में जमा 14 करोड़ के अकाउंट भी फ्रिज कर दिए गए थे. मित्रो गांधी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार और दंभ हमारे लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए. मगर कर्नाटक के विधायक सतीश कृष्ण सैल हों, केसी वीरेंद्र हों या फिर पटना के सरकारी इंजीनियर विनोद राय. ये वे भ्रष्ट चेहरे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है. इनपर शिकंजा कसा जा रहा है, केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है, मगर इनका आगे क्या होगा? इन्हें कितनी सजा मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? ये जानने से पहेल मित्रो, आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि पिछले दिनों जब इनके जैसे काले धन कुबेर पकड़े गए, तो उनका क्या हुआ?

मित्रो, इसी साल 30 मई को ओडिशा के धनकुबेर इंजीनियर रेड पड़ी थी, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी के घर पर जब अफसर पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से नोट उड़ा दिए. करीब 50 लाख रुपये उन्होंने पड़ोसी की छत फेंक दी. बैकुंठ नाथ सारंगी के करीब 15 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई थी. मित्रो पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के एक ट्रैफिक कांस्टेबल के घर छापेमारी हुई थी. सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त पुलिस ने ढाई करोड़ रुपये नकद, ज्वेलरी और जमीनों के दस्ताबेज बरामद किए थे. जुलाई 2024 में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर रेड पड़ी थी. संजीव के नौकर के घर 30 करोड़ रुपये मिले थे. याद होगा आपको 32 महीने पहले झारखंड में ही कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर पर छापेमारी हुई थी. करीब साढ़े तीन सौ करोड़ कैश बरामद हुए थे. नोट गिनने वाली 40 मशीनों से गिनती हुई, कई बैंक के अधिकारी इस गिनती में शामिल हुए थे. ये साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये 55 लाख गरीब भारतीयों की सालाना आय के बराबर है.

मित्रों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऊपर हमने जिन-जिन लोगों का जिक्र किया, जिनके घर में पिछले एक साल में छापेमारी हुई है, उन्हें क्या सजा मिली? ओडिशा का सरकारी इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी अभी जेल में है, मध्य प्रदेश का सौरभ शर्मा भी सलाखों के अंदर है. संजीव हंस भी अभी जेल में ही बंद है और उससे जुड़ा मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है, जबकि धीरज साहू का अब तक कुछ नहीं हुआ. धीरज साहू ने बताया था कि उनके घर में मिला पैसा पारिवारिक कारोबार से जुड़ा है. उन्होंने 350 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कर दिया और केस से मुक्त हो गए हालांकि जो लोग जेल में हैं, उनका मामला अभी चल रहा है. उन्हें कब सजा मिलेगी ये किसी को नहीं पता. अगर सजा मिली भी तो कुछ सालों की होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत ऐसे मामलों में सिर्फ 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है. इसमें भी 20 प्रतिशत से कम मामलों में ही आरोपी को सजा मिल पाती है. यानी हर 100 में 80 मामलों में आरोपियों को कोई सजा नहीं मिलती. NCRB के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 4 हजार 9 सौ 93 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से सिर्फ 852 लोगों को सजा मिली, बाकी मामले विचाराधीन हैं. यानी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे 5 हजार लोगों में सिर्फ साढ़े 8 सौ ही गुनहगार साबित हुए और उन्हें सजा मिली बाकी सबके लिए रामराज्य चल रहा है.

सच्चाई यही है कि राजनीति में प्रभाव रखने वाले लोगों के खिलाफ जांच तो होती है, मगर उन्हें सजा बहुत कम मिलती है. इसकी वजह राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा सुनाई में देरी और सबूतों की कमी होती है. अगर किसी को सजा मिल भी गई तो सिर्फ 7 साल जेल में रहना पड़ता है. यानी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए अकूत संपत्ति जमा करने की सजा सिर्फ सात साल है. यही वजह है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में विश्वभर के 180 देशों में भारत 96वें स्थान पर है. भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत का स्कोर 100 में 38 रहा, जिसे अच्छा नहीं माना जा सकता यानी भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग चिंता का विषय है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है मगर सच्चाई आंकड़ों में दिख रही है, हाल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में स्थिति थोड़ी और बिगड़ी है. इसमें सरकारी विभाग के अफसर से लेकर देश के महान नेताओं का भी अहम योगदान रहा है. मित्रों, भ्रष्टाचार के सूचकांक में भारत का स्थान 96 नंबर पर है. मगर जिस डेनमार्क में भ्रष्टाचार ना के बराबर है. उसके बारे में भी आज आपको जानना चाहिए आखिर ऐसी कौन सी नीति है जिससे डेनमार्क में करप्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार के मामले नहीं दर्ज होते. किसी को अपने घर की छत पर नोट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती. डेनमार्क में अफ़सर निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन भारत में राजनीतिक दबाव रहता है. डेनमार्क में रिश्वत मामले में तुरंत कार्रवाई होती है, आर्थिक दंड और सजा सख्त है.जबकि भारत में सजा दिलाने में सालों लग जाते हैं. वहां नागरिक सीधे सरकार से मांगकर फाइल देख सकते हैं. जबकि भारत में RTI में हर बार जवाब नहीं दिया जाता. डेनमार्क में सूचना देने वाले को पूर्ण सुरक्षा मिलती है, जबकि यहां सुरक्षा सीमित है.

यही वजह है कि विनोद राय जैसे सरकारी इंजीनियरों को कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे लोग दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं. मित्रो भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार सिर्फ नैतिकता का मामला नहीं रह गया है, ये आर्थिक मंदी की एक वजह भी है. भ्रष्टाचार से GDP को डेढ से दो प्रतिशत तक का नुकसान होता है. जो करीब 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास है, यह भारत के स्वास्थ्य बजट का दोगुना है. अगर यही पैसा गरीबी उन्मूल, स्वास्थ और शिक्षा को बेहतर बनाने में लगा दिया जाए तो 10 सालों में 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा को पारकर मध्य वर्ग की श्रेणी में आ सकते हैं. मगर व्यवस्था ऐसी है कि एक तरफ नेताओं से लेकर सरकारी कर्मचारी तक धनकुबेर बनते जा रहे हैं, नोटों की गड्डियों को जला रहे हैं तो आमलोग, जो सौ रूपये के फटे हुए नोट को चलाने में सारी जुगत भिड़ा देते हैं. वे अब भी कतारों में बहुत पीछे खड़े हैं.