/पाकिस्तान रच रहा आतंकी हमले की साजिश, दक्षिण से उत्तर कश्मीर तक हाई-अलर्ट; सुरक्षा बलों के सामने एक साथ तीन चुनौतियां

Jammu Kashmir News: दक्षिण कश्मीर में हाल ही में हुए दो आतंकी हमलों और खुफिया जानकारी (आतंकवादी और हमले कर सकते हैं) के बाद, दक्षिण से उत्तर तक पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
खुफिया अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय ध्यान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है.
सुरक्षा एजेंसियां अभी तीनहरी चुनौती का सामना कर रही हैं: आतंकी हमलों को रोकना, चल रही है श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और स्वतंत्रता दिवस का जश्न को शांतिपूर्वक सम्पन्न करने की है.
हाल ही में हुए दो हमलों में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा बलों ने पूरी घाटी में तैनाती बढ़ा दी है, खासकर भीड़ वाले बाजारों और लाल चौक जैसे बड़े केंद्रों जैसी संवेदनशील जगहों पर.
चल रही अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से ही तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है. यह कई परतों वाली सुरक्षा व्यवस्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पहलगाम और बालटाल के बेस कैंपों और पवित्र गुफा मंदिर तक फैली हुई है.
पिछले दो हफ्तों में हुए हमले सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) - जिसे लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है - ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और इसी तरह के हमले जारी रखने की धमकी दी है.
सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी के सभी जिलों में तलाशी और घेराबंदी अभियान तेज कर दिए हैं. श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुख्य प्रवेश और निकास बिंदुओं पर अतिरिक्त चेकप्वाइंट और वाहनों के लिए बैरिकेड लगाए हैं. सुरक्षा के कड़े उपायों के तहत वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है और आने-जाने वालों की पहचान की पुष्टि की जा रही है.
अनंतनाग जिले में हुए हमले में पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की मौत के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी के अलग-अलग हिस्सों से लगभग 3,300 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और यह आंकड़ा और बड़ गया कुलगाम हमले के बाद. यह कार्रवाई एक बड़ी जांच का हिस्सा है.
कुलगाम हमले की जांच भी जारी है, जिसमें दो प्रवासी मज़दूर मारे गए थे. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहे हैं और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए हर सुराग पर काम किया जा रहा है.
पिछले 24 घंटों में, सुरक्षा बलों ने पुलवामा और बारामूला ज़िलों से दो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है. ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला-बारूद के साथ-साथ देश-विरोधी पोस्टर भी बरामद किए गए. एजेंसियों का मानना है कि संदिग्ध इन पोस्टरों का इस्तेमाल आने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले भारत-विरोधी प्रचार के लिए करने की योजना बना रहे थे.
अधिकारियों ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस समारोह के खत्म होने तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर रहेगी. सुरक्षा बल एक तरफ उन आतंकवादियों का पता लगाने जोरों से लगे हैं जो अभी भी फरार हैं, तो दूसरी तरफ़ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और आने वाले राष्ट्रीय समारोहों के लिए कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं."