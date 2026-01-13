Advertisement
trendingNow13073537
Hindi Newsदेशभारतीय या अमेरिकी फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इंटरनेट पर इस शख्स के खुलासे से मची हलचल

भारतीय या अमेरिकी फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इंटरनेट पर इस शख्स के खुलासे से मची हलचल

Difference Between Indian And American Founders: शुभ अग्रवाल नाम के एक इंटरनेट यूजर ने सोशल मीडिया पर भारतीय और अमेरिकी फाउंडर्स की अलग-अलग मेंटरशिप स्टाइल को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 13, 2026, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय या अमेरिकी फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इंटरनेट पर इस शख्स के खुलासे से मची हलचल

Viral News: इंटरनेट पर एक एंटरप्रेन्योर ने भारतीय और अमेरिकी फाउंडर्स की अलग-अलग मेंटरशिप स्टाइल को लेकर अपने अनुभव साझा किए. इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.  वायरल हो रहे इस पोस्ट में न्यूयॉर्क स्थित एक कंपनी में काम करने वाले यूजर शुभ अग्रवाल ने दावा किया कि उन्होंने सलाह के लिए टॉप बिजनेस एग्जिक्यूटिव से संपर्क करने में 6 महीने बिताए और उनके अहंकार के स्तर में भारी अंतर देखा. अग्रवाल ने कहा कि भले ही ज्यादातर लोग मदद करने को तैयार थे, लेकिन इंडियन फाउंडर्स ने अपने अमेरिकी समकक्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा घमंड दिखाया. 

भारतीय संस्थापकों और उनके अहंकार का क्या चक्कर है?

शुभ अग्रवाल ने 2 अलग-अलग फाउंडर्स के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा,' भारतीय संस्थापकों और उनके अहंकार का क्या चक्कर है? पिछले 6 महीनों में मैंने अनगिनत संस्थापकों और CEO से सलाह लेने के लिए संपर्क किया है, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं. अधिकतर समय वे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्थापकों और विदेशियों के अहंकार के स्तर में भारी अंतर दिखाई देता है.'

अग्रवाल के अनुसार भारतीय संस्थापक के साथ बातचीत तब शत्रुतापूर्ण हो गई जब उन्होंने एक प्रोडक्ट तक एक्सेस का अनुरोध किया. उनकी कंपनी का एनुअल रेवेन्य लगभग 40 मिलियन डॉलर था.  

ये भी पढ़ें- '60% मुस्लिम बढ़े तो कोई बनर्जी या चटर्जी CM नहीं बन सकते...,' भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप  

 

इंडियन एग्जिक्यूटिव में अहंकार 

अग्रवाल ने बताया,' पहला व्यक्ति बेहद गुस्सा हो गया क्योंकि वैली का कोई मुफ्त एक्सेस नहीं है और उसे प्रोडक्ट का अनुभव करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. उसने संस्थापक टीम को मंदबुद्धि तक कह दिया और नाममात्र की मदद की. दूसरे व्यक्ति ने करीब 60 मिनट सवाल पूछने और समस्या का पता लगाने में बिताए और जरूरत पड़ने पर कॉल पर बात करने की पेशकश भी की.' उन्होंने कहा कि अधिक सक्षम संस्थापक उन पर भड़कने वाले इंडियन एग्जिक्यूटिव के मुकाबले कहीं ज्यादा विनम्र और मदद करने के लिए इच्छुक थे.  

ये भी पढ़ें- टेकऑफ के लिए तैयार खड़ा था प्लेन, नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू 

यूजर्स की प्रतिक्रिया 

शुभ अग्रवाल के इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए. एक यूजर ने लिखा,' मुझे लगता है यह बहुत ही विशिष्ट मामला है. मैंने भारत और विदेश के लोगों से संपर्क किया और उनके अनुभव बिल्कुल अलग थे.' एक अन्य यूजर ने लिखा,' मैंने कहीं यह कहावत पढ़ी थी, मजबूत लोग दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाते हैं. यह बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है.' एक तीसरे व्यक्ति ने कमेंट किया,' सीधे शब्दों में कहें तो यह केवल भारतीय संस्थापकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और भर्ती प्रबंधकों पर भी लागू होता है. किसी कॉर्पोरेट नौकरी के लिए इंटरव्यू लेते समय देखें कि पैनल में भारतीय और गैर-भारतीय प्रतिभागी हों. अंतर जमीन-आसमान का है.'
 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
West Bengal
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
Jammu Kashmir
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
Bangladesh General Election
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
Karnataka politics
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
Rafale jets
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
10 minute delivery
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी