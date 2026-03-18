'ED की छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?

सुप्रीम कोर्ट से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फटकार लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी की छापेमारी के बीच किसी सीएम का घुसना अच्छे संकेत नहीं है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...
Trending Photos
Supreme Court News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान सीएम का आईपीएसी कार्यालयों में घुसना अच्छे संकेत नहीं है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसी असामान्य घटनाओं में केंद्रीय एजेंसियों के पास कोई उपाय नहीं होना चाहिए.
दरअसल, यह पूरा मामला उस वक्त का है, जब प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में I-PAC के दफ्तरों पर छापा मारा था. छापेमारी के बीच में ही सीएम ममता I-PAC के दफ्तर पहुंच गई थीं. ED का दावा है कि उस दौरान सीएम वहां से कई फाइलें लेकर निकली थीं. यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. आज की सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की असामान्य घटनाओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के पास कोई उपाय होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल खड़ा किया कि क्या होगा अगर कल कोई और मुख्यमंत्री ऐसी छापेमारी में घुस जाए? क्या ईडी को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जा सकता है? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.
मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एजेंसी की ओर से कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी के कदम को सत्ता का घोर दुरुपयोग करार दिया गया. जांच एजेंसी ने सीएम ममता पर चुनाव सलाहकार आई-पीएसी के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और उनके कार्यालयों से लैपटॉप, फोन और कई दस्तावेज ले जाने का आरोप लगाया है. न्यायालय में जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री और उनके साथ गए अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है.
यह भी पढ़ें: राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप... सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम मोदी
वहीं, इस मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग को राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति देना संघीय ढांचे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी जांच एजेंसियों राज्य सरकार पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं है.
दीवान के तर्क पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने सवाल किया अगर कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या किया जाए. जैसे अगर कोई सीएम किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में बाधा डाले, तो क्या होगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किसी सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश किया, अगर अनुच्छेद 226 भी मान्य नहीं है, तो अनुच्छेद 32 भी मान्य नहीं है, तो फिर कौन फैसला करेगा? उन्होंने आगे कहा कि किसी दिन कोई और सीएम किसी और के दफ्तर में प्रवेश कर सकता है.
यह भी पढ़ें: दिल्ली के हरीश राणा से भी बदनसीब हैं मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर तक टूटा... फिर भी बने हैं 'जिंदा लाश'!
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.