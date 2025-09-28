Advertisement
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, यूजर्स बोले- ये तो ज्यादा हो गया

Garba: सोशल मीडिया पर गरबा आयोजनों के कई वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन एक वीडियो बाकियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो अन्यों से अलग है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 28, 2025, 05:24 PM IST
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, यूजर्स बोले- ये तो ज्यादा हो गया

Garba Viral Video: पूरे देश में नवरात्रि के दौरान जोश के साथ जश्न मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया इस त्योहार से जुड़े वीडियोज की भरमार है. कुछ लोग गरबा के वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं. हालांकि इस तरह के वीडियोज की भीड़ में एक अनोखा वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि यह सबसे महंगे गरबा आयोजन का है. जिसमें एंट्री करने के लिए 15000 रुपये फीस देनी होती है.

डिजिटल क्रिएटर अंशुल शाह के जरिए शेयर किए गए इस वीडियो में एक गरबा नाइट दिखाई गई है. दावा है कि इस आयोजन में शिरकत के लिए प्रतिभागियों से 15000 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है. शेयर कि गए वीडियो क्लिप के साथ एक ओवरले है जिस पर लिखा है,'सबसे शानदार और महंगा गरबा - प्रति व्यक्ति 15000 रुपये'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सफेद ड्रेस कोड और स्टारबक्स

यह प्रोग्राम पारंपरिक समारोहों से बिल्कुल अलग दिखाई है. इस प्रोग्राम के सजावट में सफेद रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है. जहां पुरुष और महिलाएं एक जैसे सफेद ड्रेस कोड में डांस कर रहे हैं. इसके अलावा यहां पर एक स्टारबक्स स्टॉल है, जिसने इस चर्चा को और भी हवा दे दी है और लोग इस वायरल वीडियो तरह-तरह की प्रतिक्रियाए देने लगे.

कुछ ज्यादा ही हो गया

हालांकि जैसे ही यह वीडियो सामने आया तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की, जबकि ज्यादातर लोग विरोध करते दिखाई दिए. एक यूजर ने लिखा,'यह गरबा है? कुछ ज्यादा ही हो गया. आपको परंपराओं को इस हद तक आधुनिक बनाने की जरूरत नहीं है कि उनका मतलब ही खत्म हो जाए.' एक और यूजर ने लिखा था,'कृपया ऐसे आयोजनों का प्रचार बंद करें. मैं यहां गया था और यह बहुत बुरा था. हालाकि मेरे पास इनविटेशन पास था, फिर भी यह बहुत ज्यादा ओवररेटेड और बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Garba

Trending news

