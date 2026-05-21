01 Essel Propack की नॉर्थ अमेरिका यूनिट ने Tube Council के 'Tube of the Year Awards' (2013) में तीन स्थान हासिल किए.

02 डॉ. सुभाष चंद्रा को 2011 में न्यूयॉर्क सिटी में International Emmy Directorate Award मिला.

03 Essel Group और ZEEL के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा को 2014 में International Writers Award से सम्मानित किया गया.

04 EsselWorld - भारत के सबसे बड़े Amusement Park - ने IAAPI (Indian Association of Amusement Parks & Industries) के 10वें National Award for Excellence 2011 में तीन कैटेगरी में पुरस्कार जीते.

05 Essel Infra Ahmedabad Godhra Toll Road Project Pvt Ltd को IIFCL (India Infrastructure Finance Company) ने World Bank/Asian Development Bank के साथ मिलकर “Environmental Sustainability” के लिए सम्मानित किया.

06 DishTV को Trust Research Advisory (TRA) की 2014 Brand Trust Report में “Most Trusted Brand” चुना गया.

07 ZEE, Interbrand की 2015 की “30 Best Indian Brands” सूची में शामिल होने वाला इकलौता मीडिया ब्रांड बना.

08 Zee Institute of Creative Art (ZICA) ने 2013 में World Consulting & Research Corporation (WCRC) द्वारा “Best Graphic and Animation Design” ट्रेनिंग संस्थान कैटेगरी में “Asia’s Fastest Growing Education Institute Award” जीता.