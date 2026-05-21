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EsselGroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...

Essel Group की 100 वर्षों की यात्रा साहस-रोमांच और उतार-चढ़ाव से भरी रही है. इस दौरान ग्रुप ने पांच कठिन दौर देखे लेकिन तीन मूलमंत्रों के दम पर हर बार साहस के साथ निखरकर बाहर आया. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 21, 2026, 01:42 PM IST
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EsselGroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...

Essel Group की 100 वर्षों की यात्रा साहस-रोमांच और उतार-चढ़ाव से भरी रही है. इस दौरान ग्रुप ने पांच कठिन दौर देखे लेकिन तीन मूलमंत्रों के दम पर हर बार साहस के साथ निखरकर बाहर आया. डॉ. सुभाष चंद्रा के दादा श्री जगन्नाथ गोयनका के ये मूलमंत्र- डरो मत, अपने संकल्प से कभी पीछे मत हटो, सच्चाई के रास्ते से कभी मत भटको- पूरे ग्रुप के लिए प्रेरणादायक रहे हैं. इसलिए 100 वर्षों के अनोखे सफर के दौरान एस्‍सेल ग्रुप की उपलब्धियों को बिजनेस जगत और समाज ने सराहा है. बिजनेस के अतिरिक्‍त ग्रुप के मानवीय एवं परोपकारी कार्यों की भी चर्चा हमेशा होती रही है:

पुरस्कार और सम्मान

Essel Group और डॉ. सुभाष चंद्रा को वर्षों में मिले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान.

01
Essel Propack की नॉर्थ अमेरिका यूनिट ने Tube Council के 'Tube of the Year Awards' (2013) में तीन स्थान हासिल किए.
02
डॉ. सुभाष चंद्रा को 2011 में न्यूयॉर्क सिटी में International Emmy Directorate Award मिला.
03
Essel Group और ZEEL के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा को 2014 में International Writers Award से सम्मानित किया गया.
04
EsselWorld - भारत के सबसे बड़े Amusement Park - ने IAAPI (Indian Association of Amusement Parks & Industries) के 10वें National Award for Excellence 2011 में तीन कैटेगरी में पुरस्कार जीते.
05
Essel Infra Ahmedabad Godhra Toll Road Project Pvt Ltd को IIFCL (India Infrastructure Finance Company) ने World Bank/Asian Development Bank के साथ मिलकर “Environmental Sustainability” के लिए सम्मानित किया.
06
DishTV को Trust Research Advisory (TRA) की 2014 Brand Trust Report में “Most Trusted Brand” चुना गया.
07
ZEE, Interbrand की 2015 की “30 Best Indian Brands” सूची में शामिल होने वाला इकलौता मीडिया ब्रांड बना.
08
Zee Institute of Creative Art (ZICA) ने 2013 में World Consulting & Research Corporation (WCRC) द्वारा “Best Graphic and Animation Design” ट्रेनिंग संस्थान कैटेगरी में “Asia’s Fastest Growing Education Institute Award” जीता.
09
* Essel Group और ZEE के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा को 22 अप्रैल 2016 को Canada India Foundation (CIF) का प्रतिष्ठित “Chanchlani Global Indian Award” मिला. इस सम्मान को पहले रतन टाटा और नारायण मूर्ति जैसी वैश्विक भारतीय हस्तियों को भी दिया जा चुका है.

बिजनेस से भी आगे की सोच...

Essel परिवार सामाजिक विकास और लोगों की भलाई के लिए कई पहल करता है.

Ekal Movement
यह संस्था भारत के 50,000 से अधिक गांवों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और सशक्तिकरण देने का काम करती है.
Global Vipassana Foundation
यह संस्था लोगों को मानसिक और भावनात्मक तनाव से बाहर निकलने में मदद करती है. यह गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए विपश्यना ध्यान पर आधारित है.
Taleem Research Foundation
यह संस्था लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा और शोध के अवसर देती है, जिससे रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलती है.
DSE Foundation
यह संस्था समाज के विकास और लोगों की भलाई के लिए विभिन्न कार्य करती है.
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About the Author
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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