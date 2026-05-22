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Hindi NewsदेशEssel @100: एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं उनके रोल मॉडल?

Essel @100: एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं उनके रोल मॉडल?

एस्सेल ग्रुप ने गौरवपूर्ण 100 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया. इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने जीवन के कई निजी अनुभवों के बारे में बताया. उन्होंने इस मौके पर आयोजित टाउनहॉल में कई सवालों के जवाब भी दिए. 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 22, 2026, 08:03 PM IST
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देश के दिग्गज कारोबारी समूह एस्सेल ग्रुप ने अपने 100 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर लिए हैं. हरियाणा के एक छोटे शहर से शुरू हुई ये यात्रा आज बड़ा रिकॉर्ड बना रही है. 21 मई को 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक टाउनहॉल में शून्य से शिखर तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया. डॉक्टर चंद्रा ने इस दौरान आए उतार-चढ़ाव, अपनी पसंद-नापसंद से लेकर ग्रुप का फ्यूचर प्लान तक बताया.

चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा से टाउनहॉल में चर्चा के दौरान पूछा गया कि आखिर उनका रोल मॉडल कौन है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने अमेरिका के दिग्गज व्यवसायी टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क का नाम लिया. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि इस समय एलन मस्क मेरे रोल मॉडल हैं. बहुत से लोग मस्क को सनकी या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिनके साथ काम करना मुश्किल है. लेकिन मस्क जिस तरह से अपने कारोबार में हर रोज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वह वाकई सराहनीय है.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि एलन मस्क के प्रति उनके मन में जो सम्मान है, उसका उनकी दौलत से कोई लेना-देना नहीं है. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वे एलन मस्क की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और लगातार नए-नए प्रयोगों को बिना किसी झिझक के आजमाने के चलते उनके मुरीद हैं. डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि दूसरों की तुलना में उनकी सोचने की क्षमता बहुत बेहतर है. उनकी यही खूबी उन्हें दूसरों से आगे रखती है. 

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डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि एस्सेल ग्रुप ने भी हमेशा दूसरों से हटकर नए रास्ते बनाने की कोशिश की है. फ्लैशबैक में जाते हुए उन्होंने कहा कि जब भारत में प्राइवेट सैटेलाइट टीवी का दौर शुरू भी नहीं हुआ था, तब जी टीवी लॉन्च किया गया. उन्होंने Essel Group में अब तक आए उतार-चढ़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब 5 बड़े झटके मिले हैं. उन्होंने ये भी माना कि कुछ वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने ग्रुप को खत्म मान लिया था. लेकिन हर बार चुनौती आने पर उन्होंने और डटकर उसका न सिर्फ सामना किया, बल्कि वे और मजबूत होकर उभरे. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि व्यापार सिर्फ नफा और नुकसान नहीं है. मुश्किल वक्त में आप कितनी ज्यादा मजबूती के साथ डटे हुए हैं, ये भी काफी मायने रखता है.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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