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Hindi Newsदेशबिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट ठीक नहीं... एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा

बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट ठीक नहीं... एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा है कि बिजनेस में इमोशन नहीं होना चाहिए. ऐसे में नुकसान होने के बावजूद बिजनेस को लेकर बड़े और कड़े फैसले लेने से इंसान बचता रहता है. आगे उन्होंने अपने ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत भी बताई. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 06:59 AM IST
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टाउनहॉल को संबोधित करते डॉ. सुभाष चंद्रा.
टाउनहॉल को संबोधित करते डॉ. सुभाष चंद्रा.

Essel ग्रुप के 100 साल पूरे होने के मौके पर चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा है कि यह कंपनियों की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, रिश्तों, जोखिम लेने की हिम्मत और लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी है. कई बार लगा सब खत्म हो जाएगा… लेकिन हर बार हम फिर खड़े हुए. 21 मई 2026 को Essel ग्रुप ने अपने 100 साल पूरे किए. इस मौके पर आयोजित टाउनहॉल में डॉ. सुभाष चंद्रा ने साफ कहा कि बिजनेस के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

डॉ. चंद्रा ने कहा कि Essel Group ने अपने सफर में कई कठिन दौर देखे.उन्होंने माना कि कुछ समय ऐसे भी आए जब लोगों ने ग्रुप को खत्म मान लिया था, लेकिन हर संकट के बाद वापसी हुई. उनके मुताबिक, 'Business सिर्फ profit और loss का नाम नहीं है. असली बात यह है कि मुश्किल समय में आप कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं.' Essel Group की शुरुआत पारिवारिक कारोबार के तौर पर हुई थी, लेकिन समय के साथ यह professionally managed structure में बदला. आज ग्रुप की अलग-अलग कंपनियां कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं.

Essel Group की शुरुआत 1926 में अनाज मंडी से हुई थी.  डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने संबोधन में कहा कि Essel Group ने हमेशा नए रास्ते बनाने की कोशिश की. हमने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, सिस्टम बदले. उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन का दौर शुरू भी नहीं हुआ था, तब Zee TV लॉन्च किया गया.

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पढ़ें: Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताई नामकरण की कहानी

 

1992 में शुरू हुआ Zee TV सिर्फ एक चैनल नहीं था. उसने भारतीय टीवी इंडस्ट्री का पूरा ढांचा बदल दिया. उस समय मनोरंजन लगभग दूरदर्शन तक सीमित था. Zee ने पहली बार प्राइवेट एंटरटेनमेंट को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया. इसके बाद Zee News, Siti Cable, Dish TV, Zee Business, WION, Zee5, Zee Studios जैसे प्लेटफॉर्म आए और Essel Group भारतीय मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गया.

डॉ. चंद्रा ने कहा कि कारोबार में आर्थिक ग्रोथ जरूरी होती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए भरोसा सबसे अहम चीज होती है. उन्होंने माना कि 100 साल का सफर आसान नहीं था. ग्रुप ने कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे. आर्थिक संकट, बिजनेस की चुनौतियां, मार्केट में बदलाव, टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन, लेकिन हर दौर में ग्रुप ने खुद को बदलने की कोशिश की.

पढ़ें: बुलंदी की दास्‍तान...यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स

 

आज Essel Group और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी दुनिया के 190 से ज्यादा देशों तक है. Group का कारोबार कई सेक्टर्स में फैला हुआ है. 

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि कारोबार सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं चलता. उन्होंने कहा कि रिश्ते, लोगों का भरोसा, कर्मचारियों की मेहनत और भावनात्मक जुड़ाव किसी भी संस्था को लंबे समय तक जिंदा रखते हैं. उनके मुताबिक Essel Group की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि ग्रुप ने हर दौर में लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखा.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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100 years of Essel Group

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