देश के प्रख्यात उद्योगपति एवं एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता, वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक श्री नंद किशोर गोयनका जी का सोमवार को मुंबई स्थित उनके निवास पर निधन हो गया. वे 96 वर्ष के थे. उनके निधन से एस्सेल परिवार, सामाजिक संगठनों, वैश्य समाज तथा अग्रोहा धाम से जुड़े हजारों लोगों में शोक की लहर है. मंगलवार, 14 जुलाई को पार्थिव शरीर हरियाणा के पैतृक शहर हिसार लाया जा रहा है. हिसार पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव शरीर गोयनका हाउस, 166, कृष्णा मंडी, हिसार में रखा जाएगा. श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई (बुधवार) प्रातः 11 बजे हिसार में किया जाएगा. उनकी पार्थिव देह अग्रोहा धाम स्थित गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन होगी. उल्लेखनीय है कि उनकी धर्मपत्नी का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था.
समाज सेवा और धार्मिक कायों में रुचि
श्री नंद किशोर गोयनका जी का जन्म 28 सितंबर 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था. उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी, सेवा, संस्कार और सामाजिक समर्पण के साथ व्यतीत किया. यद्यपि उनका परिवार देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में गिना जाता है, फिर भी उन्होंने स्वयं को व्यवसायिक गतिविधियों से दूर रखते हुए समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित रखा. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक थे और संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। सामाजिक समरसता, राष्ट्रहित और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.
अग्रोहा धाम की स्थापना
महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक राजधानी अग्रोहा धाम की स्थापना और उसके विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही. वे अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में शामिल रहे। उनकी दूरदर्शी सोच के कारण अग्रोहा धाम को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान मिली. इसके विस्तार और विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.
हिसार के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक विकास में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. वे श्री देवी भवन मंदिर गौशाला ट्रस्ट, हिसार के संरक्षक रहे तथा श्री वैष्णव अग्रसेन गौशाला के अध्यक्ष और संरक्षक रहे. शिक्षा के क्षेत्र में वे फतेहचंद महिला महाविद्यालय के चेयरमैन तथा जीएनजी गोयनका स्कूल, पड़ाव चौक, हिसार के संरक्षक रहे. उन्होंने विशेष रूप से बालिका शिक्षा के प्रसार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर कार्य किया.
गौसेवा जीवन का अभिन्न हिस्सा
गौसेवा उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही. उन्होंने गौसंरक्षण और गौसेवा से जुड़े अनेक कार्यों को बढ़ावा दिया तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इस दिशा में निरंतर योगदान दिया.
वैश्य समाज को संगठित एवं सशक्त बनाने के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए. समाज में एकता, सहयोग और संगठन की भावना को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.
उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी, विनम्रता और सहज व्यवहार था. वे समाज के हर वर्ग से आत्मीयता के साथ जुड़े रहे और सेवा को जीवन का सर्वोच्च धर्म मानते थे. उनके निधन से केवल एस्सेल परिवार ही नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और वैचारिक जगत ने भी एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने जीवनभर सेवा, संस्कार और समाजहित को अपना ध्येय बनाया. उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा.