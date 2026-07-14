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सादगी-सेवा-संस्‍कार श्री नंद किशोर गोयनका जी की पूंजी थी, गौसेवा जीवन का महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा रही

एस्सेल ग्रुप चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका जी का निधन, 15 जुलाई को हिसार में होगा अंतिम संस्कार.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 14, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:41 AM IST
सादगी-सेवा-संस्‍कार श्री नंद किशोर गोयनका जी की पूंजी थी, गौसेवा जीवन का महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा रही
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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