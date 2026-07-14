देश के प्रख्यात उद्योगपति एवं एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता, वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक श्री नंद किशोर गोयनका जी का सोमवार को मुंबई स्थित उनके निवास पर निधन हो गया. वे 96 वर्ष के थे. उनके निधन से एस्सेल परिवार, सामाजिक संगठनों, वैश्य समाज तथा अग्रोहा धाम से जुड़े हजारों लोगों में शोक की लहर है. मंगलवार, 14 जुलाई को पार्थिव शरीर हरियाणा के पैतृक शहर हिसार लाया जा रहा है. हिसार पहुंचने के बाद अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव शरीर गोयनका हाउस, 166, कृष्णा मंडी, हिसार में रखा जाएगा. श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई (बुधवार) प्रातः 11 बजे हिसार में किया जाएगा. उनकी पार्थिव देह अग्रोहा धाम स्थित गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन होगी. उल्लेखनीय है कि उनकी धर्मपत्नी का अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था.