/डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का 96 साल की उम्र में निधन, 15 जुलाई को हिसार में होगा अंतिम संस्कार

Shri Nand Kishore Goenka Ji passes away: एस्सेल परिवार आज सबसे बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहा है. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन सोमवार (13 जुलाई) को हो गया. उन्होंने 96 साल की उम्र में मुंबई में दोपहर 12.30 बजे आखिरी सांस ली. उनके निधन से परिवार, सामाजिक जगत और उनसे जुड़े लोगों में शोक की लहर है.
श्री नंद किशोर गोयनका एक सम्मानित समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं. उनका पूरा जीवन सादगी,विनम्रता, करुणा और समाज सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है. अपने जीवन में श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपने शांत स्वभाव और सेवा भाव से समाज के अनेक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया. आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके मानवीय मूल्यों की विरासत प्रेरणा बनी रहेगी.
सोमवार 13 जुलाई की शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक मुंबई के चर्चगेट स्थित वसंत सागर, ए रोड के उनके आवास पर पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों ने दिवंगत श्री नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि अर्पित की. श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई 2026 को उनके पैतृक गांव अग्रोहा, हिसार स्थित गोयनका उद्यान में किया जाएगा.
पिता के निधन पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने एक्स पर लिखा,"आज सुबह हमारे प्यारे पिता नंद किशोर गोयनका ने आखिरी सांस ली. परिवार में सभी दुखी हैं. मेरी इच्छा है कि उनके 96 साल के जीवन को याद करूं, जो एक RSS स्वयं सेवक के तौर पर समाज सेवा, गौ सेवा और देश सेवा से जुड़ा था."
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
एस्सेल ग्रुप की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हम सभी दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं. ग्रुप ने कहा कि जिन सिद्धांतों पर श्री नंद किशोर गोयनका जी का जीवन टिका था, वो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाकर प्रेरणा देते रहेंगे. भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.