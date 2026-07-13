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डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का 96 साल की उम्र में निधन, 15 जुलाई को हिसार में होगा अंतिम संस्कार

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन 13 जुलाई 2026 को हो गया. श्री नंद किशोर गोयनका एक सम्मानित समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं. उनका अंतिम संस्कार 15 जुलाई को किया जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 13, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:00 AM IST
डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का 96 साल की उम्र में निधन, 15 जुलाई को हिसार में होगा अंतिम संस्कार

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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