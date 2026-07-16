/श्री नन्दकिशोर गोयनका: सेवा, संस्कार, समर्पण और राष्ट्रभाव के एक युगपुरुष

96 वर्ष की आयु में उनकी जीवनयात्रा पूर्ण हुई. हिसार की पावन भूमि पर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तब केवल एक परिवार नहीं, बल्कि समाज का एक युग उन्हें विदा कर रहा था. असंख्य स्वयंसेवक, संत, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, जनप्रतिनिधि और सामान्य नागरिक उन्हें अंतिम प्रणाम देने पहुंचे. यह सम्मान किसी पद का नहीं, बल्कि एक तपस्वी जीवन का था.



श्री नन्दकिशोर गोयनका जी ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि राष्ट्रसेवा और समाजसेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती; आवश्यकता होती है निष्काम भाव, दृढ़ संकल्प और सतत कर्म की. उन्होंने जीवनभर संघ के स्वयंसेवक की निष्ठा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का समर्पण, गौभक्त की करुणा, अग्रवंशी की सामाजिक चेतना और एक भारतीय गृहस्थ की मर्यादा को एक साथ जीकर दिखाया. उनका जीवन भारतीय संस्कृति के उस आदर्श का मूर्त रूप था जिसमें धर्म, सेवा, संगठन, करुणा, विनम्रता और राष्ट्रभक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं. आज वे सशरीर भले हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके द्वारा रोपे गए संस्कारों के वृक्ष आने वाली पीढ़ियों को छाया देते रहेंगे. उनके आदर्श समाज को दिशा देते रहेंगे. उनकी तपस्या राष्ट्रजीवन को प्रेरित करती रहेगी. ऐसे राष्ट्रऋषि, कर्मयोगी, गौभक्त, समाजनायक और प्रेरणापुरुष स्वर्गीय श्री नन्दकिशोर गोयनका जी को कोटिशः नमन. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः