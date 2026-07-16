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श्री नन्दकिशोर गोयनका: सेवा, संस्कार, समर्पण और राष्ट्रभाव के एक युगपुरुष

एस्सेल समूह के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा के पूज्य पिता, प्रख्यात उद्योगपति और परम गौभक्त श्री नन्दकिशोर गोयनका जी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े श्री नन्दकिशोर गोयनका जी का सादगीपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा व सामाजिक समरसता की अमर प्रेरणा है.

Written ByVinod BansalEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jul 16, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:59 AM IST
श्री नन्दकिशोर गोयनका: सेवा, संस्कार, समर्पण और राष्ट्रभाव के एक युगपुरुष
Image Credit: Shri Nandkishore Goenka Ji

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