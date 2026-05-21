Essel Group के शानदार 100 साल पूरे होने के अवसर पर चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा ने मौजूदा दौर की बिजनेस चुनौतियों और भविष्य की राह पर अपने विचार रखे. उन्‍होंने एस्‍सेल ग्रुप के टाउनहॉल में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा, “एस्सेल ग्रुप की यात्रा दृढ़ संकल्प, संघर्ष, नवाचार और विकास की कहानी रही है. हमारा हमेशा यह विश्वास रहा कि प्रगति वही है, जो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए नए मूल्य पैदा करे. इसी सोच ने समूह को हर कारोबारी क्षेत्र में अग्रणी कदम उठाने की प्रेरणा दी और मुझे गर्व है कि यह बात हममें से कई पीढ़ियों के दृष्टिकोण और रास्तों पर चलने के साहस ने एस्सेल ग्रुप को 100 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचाया. हमारी यात्रा देश की प्रगति के साथ-साथ आगे बढ़ी है और हमें गर्व है कि हमने आर्थिक मूल्य सृजन के साथ सामाजिक बदलाव को भी गति दी है.”

इस विशेष अवसर पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने दुनिया भर में मौजूद एस्सेल ग्रुप के 10,000 से अधिक कर्मचारियों को संबोधित किया. आयोजित विशेष कार्यक्रमों में उन्होंने समूह की ऐतिहासिक यात्रा को याद करते हुए कर्मचारियों की मेहनत को सराहा, जिन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया. उन्होंने समूह की उन पहलों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया. इस दौरान कई प्रेरणादायक अनुभव भी साझा किए गए, जिन्होंने दशकों से समूह से जुड़े कर्मचारियों की भावनात्मक कहानियां शामिल थीं. उन्‍होंने दोहराया कि भारत के पहले स्टार्ट-अप के रूप में एस्सेल ग्रुप भविष्य के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है और कर्मचारियों से भी उद्यमशीलता की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

अटेंशन इकोनॉमी में हिस्‍सेदारी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्‍होंने कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, डिजिटल और कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश भविष्य के लिए परिवर्तन और आधुनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जो लोगों की भागीदारी को दीर्घकालिक मूल्य में बदल सके और तेजी से बढ़ती ‘अटेंशन इकोनॉमी’ में मजबूत हिस्सेदारी हासिल कर सके. इस संदर्भ में उन्‍होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर भी अपनी महत्‍वपूर्ण राय रखी.

AI के उपयोग से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि एआई कोई अभिशाप नहीं है. उन्होंने लोगों को एआई पर निर्भर बनने के बजाय इसको एक टूल के रूप में यूज करने की सलाह दी. उन्‍होंने कहा कि हमें एआई की अपार क्षमता का लाभ उठाना चाहिए. हम AI को प्रश्नों को हल करने दे सकते हैं और इसकी मदद के जरिए रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

डॉ चंद्रा ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे भी एआई से उन सवालों के बारे में पूछते हैं जो उन्हें उत्सुक करते हैं, और उन्हें जवाब मिल जाते हैं. हालांकि इसके साथ ही उन्‍होंने इस बात पर बल दिया कि एआई आपके सवालों का जवाब तो दे देगा, लेकिन यह कभी भी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता.