/Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन, 96 वर्ष की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस

एस्सेल परिवार के लिए आज दुःख की घड़ी है. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का आज दोपहर 12.30 बजे मुंबई में निधन हो गया. वो 96 साल के थे. प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता 96 साल के श्री नंद किशोर गोयनका जी नहीं रहे. सोमवार दोपहर साढ़े बारह बजे उन्होंने मुंबई स्थित अपने निवास पर अंतिम सांसें लीं.
श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान A रोड, वसंत सागर, मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. 28 सितंबर 1930 को जन्मे श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे. संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाईं. कारोबार से दूर रहने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी हमेशा सामाजिक कार्यों और गोसेवा को समर्पित रहे.
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए. इसके अलावा अग्रसेन व्यापारियों के महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के विकास में बड़ी भूमिका निभाई. श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, सुबह 7 बजे चार्टर्ड प्लेन से हरियाणा में उनके पैतृक शहर हिसार लाया जाएगा. उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए हिसार स्थित उनके निवास 166, गोयनका हाउस, कृष्णा मंडी में रखा जाएगा.
श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई यानी बुधवार सुबह 11 बजे, हरियाणा के हिसार में होगा. उनका पार्थिव शरीर अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन होगा. अग्रोहा धाम में ही उनकी धर्मपत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था.