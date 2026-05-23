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Hindi Newsदेशस्टार्टअप माइंडसेट के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल! अब अगली सदी के मिशन की तैयारी

'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल! अब अगली सदी के मिशन की तैयारी

एस्सेल ग्रुप ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया. 1926 में शुरू हुआ समूह आज मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई अन्य क्षेत्रों में सक्रिय है. डॉ. सुभाष चंद्र ने इसे भारत का पहला स्टार्टअप बताते हुए नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को इसकी सफलता का आधार बताया. समूह अब डिजिटल और तकनीकी विस्तार पर फोकस करेगा.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 23, 2026, 12:39 PM IST
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Dr. Subhash Chandra
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Essel Group: भारत के प्रमुख कारोबारी समूहों में शामिल एस्सेल ग्रुप ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि को समूह ने 'एक सदी की छाप' थीम के साथ मनाया और अपनी उस उद्यमशील यात्रा को याद किया, जिसने एक छोटे व्यापारिक प्रयास को बहुआयामी वैश्विक समूह में बदल दिया.

साल 1926 में हरियाणा के आदमपुर से शुरू हुआ यह सफर आज मीडिया, पैकेजिंग, मनोरंजन, शिक्षा, रियल एस्टेट, प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. समूह का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में उसका विकास केवल कारोबार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने नए उद्योगों को आकार देने और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने का भी काम किया है.

परंपरागत कारोबार से स्टार्टअप संस्कृति तक का सफर

एस्सेल ग्रुप के अनुसार, उसने समय के साथ खुद को लगातार बदला और नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला. शुरुआती दौर में कमोडिटी ट्रेडिंग और सेना को आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहने वाला समूह बाद में कई नए क्षेत्रों में उतरा. कंपनी का दावा है कि उसके कई उपक्रम अपने-अपने उद्योगों में अग्रणी साबित हुए और उन्होंने नए मानक स्थापित किए. समूह ने अपनी सफलता का श्रेय स्टार्टअप मानसिकता को दिया है. कंपनी का कहना है कि उसने हमेशा नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता और प्रदर्शन पर जोर दिया. यही वजह रही कि जिन व्यवसायों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, उन्हें बंद करने का भी साहस दिखाया गया.

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6 पीढ़ियों तक पहुंची कारोबारी विरासत

एस्सेल ग्रुप की यात्रा की शुरुआत स्वर्गीय राम गोपाल के नेतृत्व में हुई थी. बाद में जगन्नाथ गोयनका और फिर डॉ. सुभाष चंद्र व उनके भाइयों ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. समूह ने कहा कि वह भारत के उन चुनिंदा कारोबारी घरानों में शामिल है, जिसकी विरासत सफलतापूर्वक छठी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है.

डॉ. सुभाष चंद्र ने साझा किया विजन

शताब्दी समारोह के दौरान डॉ. सुभाष चंद्र ने दुनिया भर में कार्यरत 10000 से अधिक कर्मचारियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि एस्सेल ग्रुप की पहचान केवल एक व्यवसायिक संस्था की नहीं, बल्कि नवाचार, साहस और दीर्घकालिक सोच की रही है.

उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे समूह की उद्यमशील संस्कृति को आगे बढ़ाएं और अगली सदी के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं. समूह ने बताया कि उसकी पहलों ने अब तक 10 मिलियन से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और 190 से अधिक देशों में सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है.

अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल विस्तार पर नजर

अगले 100 वर्षों की रणनीति को लेकर एस्सेल ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि उसका फोकस टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विस्तार पर रहेगा. कंपनी का लक्ष्य भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ऐसे समाधान विकसित करना है, जो भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में योगदान दे सकें. समूह का कहना है कि उसकी अगली सदी भी नवाचार, अवसरों और उद्यमशीलता की भावना से संचालित होगी.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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