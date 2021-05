एस्सेल ग्रुप ने 95वें वर्ष में किया प्रवेश, राज्य सभा सांसद सुभाष चंद्रा ने दी बधाई

नई दिल्ली: एस्सेल ग्रुप (Essel Group) ने अपने सफर के शानदार 94 साल पूरे कर लिए हैं. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और राज्य सभा सांसद सुभाष चंद्रा ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि एस्सेल ग्रुप के अस्तित्व का 95वां वर्ष होने के नाते आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है.

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर एस्सेल ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा, 'एस्सेल ग्रुप के अस्तित्व का 95वां वर्ष होने के नाते आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है. सभी पूर्व, मौजूदा और भविष्य के सहयोगियों को शुभकामनाएं. हम कोविड के कारण जश्न नहीं मना रहे हैं. हम एक साथ 100वां साल मनाएंगे. भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे.'

Today is landmark day in our history being 95th year of existence of Essel Group. Congratulations to all past, present & future Esselites. We are not celebrating due to Covid. We will celebrate 100th year together. God bless us all

