1926 में हिसार के आदमपुर में जिस बिजनेस की नींव रखी गई, उसने एक सदी बाद समय की इबारत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. 21 मई, 2026 को एस्‍सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित टाउनहॉल में चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि ये सफर चार जेनरेशन की संघर्ष गाथा है. उन्‍होंने कहा कि इस विरासत को अब पांचवीं-छठी भी आगे बढ़ाने को तत्‍पर है. इस अद्भूत सफर के दौरान पांच बड़ी कठिनाइयां भी आईं. बदलते वक्‍त, टेक्‍नोलॉजी में बदलाव के बावजूद एस्‍सेल ग्रुप समय के साथ कदमताल कर आगे बढ़ रहा है. इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि कई बार लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार हम फिर खड़े हुए.

टाउनहॉल में डॉ. सुभाष चंद्रा ने उस सफर को याद किया, जिसमें कारोबार भी था, संघर्ष भी… बड़े फैसले भी थे और भावनाएं भी. उन्होंने साफ कहा कि Essel Group की कहानी सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भरोसे, रिश्तों, जोखिम लेने की हिम्मत और लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी है.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा, “एस्सेल ग्रुप की यात्रा दृढ़ संकल्प, संघर्ष, नवाचार और विकास की कहानी रही है. हमारा हमेशा यह विश्वास रहा कि प्रगति वही है, जो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए नए मूल्य पैदा करे. इसी सोच ने समूह को हर कारोबारी क्षेत्र में अग्रणी कदम उठाने की प्रेरणा दी और मुझे गर्व है कि यह बात हममें से कई पीढ़ियों के दृष्टिकोण और रास्तों पर चलने के साहस ने एस्सेल ग्रुप को 100 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचाया. हमारी यात्रा देश की प्रगति के साथ-साथ आगे बढ़ी है और हमें गर्व है कि हमने आर्थिक मूल्य सृजन के साथ सामाजिक बदलाव को भी गति दी है.”

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इस विशेष अवसर पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने दुनिया भर में मौजूद एस्सेल ग्रुप के 10,000 से अधिक कर्मचारियों को संबोधित किया. आयोजित विशेष कार्यक्रमों में उन्होंने समूह की ऐतिहासिक यात्रा को याद करते हुए कर्मचारियों की मेहनत को सराहा, जिन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया. उन्होंने समूह की उन पहलों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने दुनिया भर में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया. इस दौरान कई प्रेरणादायक अनुभव भी साझा किए गए, जिन्होंने दशकों से समूह से जुड़े कर्मचारियों की भावनात्मक कहानियां शामिल थीं. उन्‍होंने दोहराया कि भारत के पहले स्टार्ट-अप के रूप में एस्सेल ग्रुप भविष्य के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है और कर्मचारियों से भी उद्यमशीलता की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

100 साल का सफर

पिछले 100 वर्षों में समूह ने पैकेजिंग, होम एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट पार्क, न्यूज, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तार किया. इसके माध्यम से 190 से अधिक देशों में अरबों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा. उदारीकरण से पहले के दौर में भारतीय उद्योग जगत को नई पहचान देने से लेकर देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को मजबूती प्रदान करने तक, एस्सेल ग्रुप ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई. अपनी अग्रणी पहलों के जरिए समूह ने सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि पूरे उद्योग खड़े किए और ‘इम्प्रेशन ऑफ ए सेंचुरी’ की अवधारणा को साकार करते हुए देशभर में 1 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित किए.

एस्सेल ग्रुप के अगले 100 वर्ष

भारत के अपने स्टार्ट-अप के रूप में एस्सेल ग्रुप आज भी अपनी उद्यमशीलता की भावना को आगे बढ़ाते हुए नए कारोबारी क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है. आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, डिजिटल और कंटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश भविष्य के लिए परिवर्तन और आधुनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जो लोगों की भागीदारी को दीर्घकालिक मूल्य में बदल सके और तेजी से बढ़ती ‘अटेंशन इकोनॉमी’ में मजबूत हिस्सेदारी हासिल कर सके. भविष्य के लिए समूह की रणनीति भारत की विकास आकांक्षाओं के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और ऐसे अवसर तैयार करना है, जो वैश्विक मंच पर भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की अगली कहानी लिखें.