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Hindi NewsदेशEssel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान

Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान

1926 का साल था. बेहतर बिजनेस अवसरों के लिए श्री जगन्‍नाथ गोयनका के नेतृत्‍च में तीन भाइयों ने हरियाणा के हिसार की आदमपुर अनाज मंडी से एक नई इबारत की नींव रखी. पिछले 100 वर्षों में पांच तगड़े झंझावात झेलने के बावजूद इसकी नींव को कोई हिला नहीं सका और आज Essel Group अपने 100 वर्षों की कामयाबी की दास्‍तान लिख रहा है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 21, 2026, 01:01 PM IST
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Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान

1926 का साल था. बेहतर बिजनेस अवसरों के लिए श्री जगन्‍नाथ गोयनका के नेतृत्‍च में तीन भाइयों ने हरियाणा के हिसार की आदमपुर अनाज मंडी से एक नई इबारत की नींव रखी. पिछले 100 वर्षों में पांच तगड़े झंझावात झेलने के बावजूद इसकी नींव को कोई हिला नहीं सका और आज Essel Group अपने 100 वर्षों की कामयाबी की दास्‍तान लिख रहा है. आमतौर पर भारत के बिजनेस घरानों पर नजर डाली जाए तो दो-तीन पीढ़ी के बाद गिरावट देखने को मिलती है लेकिन Essel Group की छठी पीढ़ी अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रही है. आइए इतिहास के आईने से एस्‍सेल ग्रुप के शानदार सफर पर डालते हैं एक नजर:    

100 वर्षों का सफर

Essel Group की 1926 से 2026 तक की ऐतिहासिक और प्रेरणादायक यात्रा.

1926
श्री जगन्नाथ गोयनका ने खाद्यान्न/अनाज के व्यापार के लिए रामगोपाल इंद्रप्रस्‍थ मेसर्स की स्‍थापना आदमपुर मंडी/Okara Dukaan में की. इस कंपनी को परवर्ती Essel Group का प्रारंभिक स्‍वरूप कहा जाता है.
1941
श्री जगन्नाथ गोयनका ने बेहतर अवसरों के लिए अपना बिजनेस आदमपुर से हरियाणा के हिसार में स्थानांतरित किया.
1946
The Okara Dukaan बंद हो गई और डॉ सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका ने महज 16 साल की उम्र में पारिवारिक बिजनेस को संभाला और बाद के वर्षों में उल्‍लेखनीय प्रगति की.
1948
श्री जगन्नाथ गोयनका दिल्ली में शिफ्ट हो गए. उन्होंने Motiakhan में एक प्लॉट खरीदा और पॉलिश की हुई दालों की फैक्ट्री स्थापित की.
1951
हिसार की एक नई और लाभदायक यूनिट ने गुजरात और दक्षिणी राज्यों में पॉलिश किए हुए अनाज की आपूर्ति शुरू की.
1969
रामगोपाल इंद्रप्रसाद मेसर्स ने अपना नाम बदलकर Subhash Chandra Laxmi Narain (SL) रखा.
1970
डॉ सुभाष चंद्रा 20 वर्ष की आयु में केवल 17 रुपये और एक सूटकेस के साथ अपने बड़े सपनों को पूरा करने के मकसद से दिल्‍ली पहुंचे.
1971
डॉ. चंद्रा ने दिल्ली में एक दाल मिल लीज पर ली. कृषि बिजनेस से उद्योग जगत की दिशा में उनका ये पहल कदम था.
1976
कंपनी का नाम बदलकर Essel Group of Industries रखा गया.
1981
डॉ. सुभाष चंद्रा भारत में लैमिनेटेड प्‍लास्टिक ट्यूब टेक्‍नोलॉजी लेकर आए. Essel Propack Limited की शुरुआत की. ये आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूब निर्माता कंपनी है और हर वर्ष 8 अरब से अधिक ट्यूब बनाती है.
1990
एशिया का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क Essel World मुंबई में शुरू किया गया.
1992
भारत का पहला हिंदी मनोरंजन चैनल Zee TV लॉन्च हुआ और इसके साथ ही भारतीय सैटेलाइट टीवी उद्योग की नींव रखी गई.
1994
SITI Cable Network Limited शुरू किया गया और यह भारत के अग्रणी Multi System Operators में से एक बना.
1995
Zee News, भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला 24 घंटे का समाचार चैनल लॉन्च हुआ.
1995
Zee TV, UK की शुरुआत के साथ Zee Entertainment ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार किया.
2001
Shirpur Refinery, भारत और एशिया की पहली तथा सबसे बड़ी गोल्‍ड रिफाइनरी लॉन्च हुई.
2001
Playwin Lottery, भारत की पहली ऑनलाइन टिकट बिक्री वाली लॉटरी लॉन्च हुई.
2003
Kidzee लॉन्च हुआ. यह एशिया की सबसे बड़ी प्री-स्कूल चेन बनी, जिसने 4 लाख से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित किया.
2004
Dish TV, जो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा DTH नेटवर्क है, लॉन्च हुआ.
2005
DNA, भारत का अग्रणी अंग्रेजी समाचार पत्र, लॉन्च हुआ.
2005
E-City Bioscope Entertainment Pvt. Ltd., मल्टीप्लेक्स सिनेमा श्रृंखला और SITI Energy Ltd लॉन्च किए गए.
2007
Essel Infraprojects Ltd., भारत की एकमात्र एकीकृत यूटिलिटी कंपनी, लॉन्च हुई.
2013
Essel Finance Management LLP, ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में स्थापित हुई.
2014
Living Entertainment Enterprises Private Limited निगमित हुई.
2015
Essel Group ने ASHA 2022 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हर भारतीय को घर उपलब्ध कराना था.
2016
Essel Group ने अपने 90 वर्ष पूरे किए.
2026
Essel Group ने अपने 100 वर्ष पूरे किए.
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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