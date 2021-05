Etawah में Vaccination Certificate देखकर बेची जा रही Liquor, दुकान पर लगे पोस्टर

इटावा: कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी हैं. सरकारें और सिविल सोसाइटी अपने-अपने स्तर से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने में लगे हैं. लेकिन शराब और कोरोना वैक्सीन का भी आपस में कोई लिंक हो सकता है, यह हैरान करने वाला है.

दरअसल, यूपी के इटावा में शराब की दुकान पर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन चुका है. यहां दुकानदार ने बगैर वैक्सीन लगवाए शराब देने पर रोक लगा दी और इसके लिए बाकायदा एक पोस्टर चिपका दिया है. पोस्टर पर लिखा है, 'वैक्सीनेशन कराने वालों की ही मदिरा बिक्री की जाएगी.'

Etawah: Liquor sellers in Saifai say the sub-divisional magistrate have instructed them not to sell liquor to those who are not vaccinated against COVID-19.

"We're selling liquor only after checking the vaccination certificate of the customer," a shopkeeper says. (30.05) pic.twitter.com/BCqXttPkmv

— ANI UP (@ANINewsUP) May 31, 2021